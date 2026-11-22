Domani lunedì 23 novembre le lavoratrici e i lavoratori della Almax di Scandicci, azienda della pelletteria con circa 200 addetti, sciopereranno per 8 ore e terranno un presidio dalle ore 9:30 davanti alla Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, in concomitanza con il tavolo istituzionale sulla vertenza.

Al centro della protesta il mancato pagamento degli stipendi, il peggioramento delle condizioni di lavoro e le incertezze sul futuro dell'azienda. I sindacati chiedono il saldo delle retribuzioni arretrate, condizioni di lavoro dignitose e garanzie sulla continuità produttiva e occupazionale.

RSU Almax e Filctem CGIL Firenze – Femca CISL Toscana – Uiltec UIL Toscana

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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