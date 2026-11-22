Motociclismo, spirito natalizio e solidarietà tornano a incontrarsi nel cuore di Pisa. Domenica 13 dicembre 2026 si terrà la settima edizione di 'Metti in Moto un Sorriso', l'iniziativa benefica promossa dall'associazione Sportsteristi Toscani a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Pisa.

​Nata nel 2019 in Valdera con l'obiettivo di riunire i possessori di Harley Davidson Sportster della regione e coniugare la passione per le due ruote con l'impegno sociale, l'associazione rinnoverà il proprio sostegno alle persone in difficoltà attraverso la consegna di materiale sanitario, di consumo e di quotidiana utilità.

​Il programma e il percorso del corteo

La manifestazione prenderà il via intorno alle ore 10:00, quando 50 Harley Davidson con conducenti in abiti da Babbo Natale — accompagnate da una Jeep decorata a tema natalizio — faranno ingresso sul Lungarno Fibonacci dal Ponte della Vittoria.

​Il corteo eseguirà due giri in parata ad anello lungo i lungarni cittadini per poi dirigersi verso il centro storico percorrendo Via Curtatone e Montanara e Via San Frediano, fino a raggiungere Piazza dei Cavalieri.

​Alle ore 11:00 avrà inizio la cerimonia ufficiale di consegna delle donazioni al Centro di Aiuto alla Vita di Pisa, che durerà circa due ore. Al termine dell'incontro, il gruppo lascerà la piazza attraversando Via dei Mille e Via Santa Maria per reimmettersi sui lungarni e uscire dal centro storico.

​Chi è Sportsteristi Toscani

Fondata nel 2019 nella Valdera, Sportsteristi Toscani è una realtà associativa che aggrega appassionati di Harley Davidson Sportster in tutta la Toscana. L'associazione promuove eventi, viaggi solidali e raccolte fondi con la convinzione che la motocicletta sia uno strumento di aggregazione e sensibilizzazione capace di creare legami e supportare concretamente la comunità.

Fonte: Ufficio Stampa

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