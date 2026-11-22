111 ecografie mammarie e 75 mammografie realizzate in un solo mese. I numeri parlano chiaro. L’attività di prevenzione e screening mammografico realizzato lo scorso mese, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione messa in piedi da Farmapesa e Calcit per la prevenzione del tumore al seno, ha riscosso un successo senza precedenti registrando numeri mai totalizzati in un arco temporale analogo e limitato. L’iniziativa “Ottobre Rosa" ha permesso infatti di incrementare in maniera esponenziale il bilancio complessivo degli esami diagnostici rispetto a quelli effettuati lo scorso anno nello stesso periodo. La certezza è attestata dai dati: nell’ottobre 2025 sono state effettuate 45 eco-mammarie e 21 mammografie.

L’iniziativa che ha offerto l’opportunità di usufruire di visite ed esami specialistici ad una quota ridotta del 50 per cento è stata colta da centinaia di cittadine residenti nel Comune di Barberino Tavarnelle. Lo screening è stato effettuato presso la sede del Calcit, situata a Tavarnelle Val di Pesa. “La campagna – sottolinea il sindaco David Baroncelli - ha previsto anche la diffusione di materiale informativo nelle sedi delle farmacie comunali e presso il Calcit per sottolineare il valore della prevenzione come perno intorno al quale dovrebbe ruotare il nostro stile di vita, abbiamo inteso ribadire anche la necessaria attività di ricerca in quanto strumento indispensabile nella lotta contro il tumore al seno”.

“E’ stata un’importante occasione - aggiunge il presidente del Calcit di Barberino Tavarnelle Michele Morandi – anche per avvicinare un numero sempre più ampio di donne alla prevenzione contro il tumore al seno, abbiamo registrato infatti 40 persone che si sono sottoposte per la prima volta all’ecografia e 35 cittadine, dai quaranta anni in su, nuove all’esperienza del controllo mammografico. Non rinunciamo alla prevenzione che salva la vita! Questo è il messaggio che vorremmo continuare a lanciare tutto l’anno, e non solo nel mese di ottobre. E’ fondamentale acquisire consapevolezza sul ruolo che ricopre la diagnosi precoce che ha elevato la sopravvivenza fino a quasi il 90 percento”. Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia e rappresenta il 30% delle neoplasie femminili. Si stima infatti che una donna su sette possa sviluppare un tumore al seno nel corso della vita, e che ogni anno vengano diagnosticati circa 55-60.000 nuovi casi di carcinoma mammario. Da alcuni anni, con la diagnosi precoce, si registra una progressiva e costante riduzione della mortalità.

Quello della prevenzione alla salute è un tema caro all’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle che si esprime e si diffonde anche attraverso iniziative, come l’illuminazione di spazi e edifici pubblici, che mirano a rendere visibile e puntare l’attenzione sulla funzione centrale della diagnosi precoce. Luci di colore rosa si sono accese nella torretta della biblioteca comunale “Ernesto Balducci”, a Tavarnelle Val di Pesa, per la campagna internazionale Ottobre Rosa, e più recentemente il viola è stato scelto per vestire con il calar del buio l’edificio di piazza Matteotti come segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall'associazione Nastro Viola che coinvolge città e comunità in tutta Italia. L’iniziativa si è tenuta in occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al pancreas. “Anche in questo caso – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Anna Grassi – abbiamo voluto evidenziare l’importanza della prevenzione e della ricerca rispetto ad una patologia sempre più diffusa e difficile da affrontare”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

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