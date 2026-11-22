Dopo lo stop legato all'aggiornamento del progetto dal punto di vista energetico, sono stati approvati tutti gli atti necessari alla ripresa del lavori per completare la rigenerazione urbana della ex scuola elementare di Capannoli.
Conclusa la parte strutturale del nuovo edificio che ha preso il posto della ex scuola elementare di Capannoli, resta da realizzare la parte impiantistica finalizzata all'efficientamento energetico dell'immobile previsto per i nuovi edifici pubblici.
Con l'uscita della nuova misura "Conto Termico 3.0" i tempi di molti interventi pubblici si sono allungati per la verifica della progettualità alle nuove richieste.
Al fine di non far gravare sul bilancio comunale i costi per il mantenimento del cantiere durante la sospensione dei lavori, nel mese di agosto era stato smontato il punteggio per il periodo intercorrente fino alla futura ripresa delle lavorazioni impiantistiche, per portare a conclusione l'intervento.
Nelle settimane scorse il Consiglio Comunale e la Giunta hanno approvato gli atti necessari alla rivisitazione del progetto per la ripresa delle lavorazioni.
Appena sarà individuata l'impresa esecutrice per la conclusione dei lavori, l'intervento di rigenerazione urbana riprenderà speditamente, con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza un immobile che offrirà spazi destinati ad attività ricreative e culturali.
Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio Stampa
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