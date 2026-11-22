Un sabato di soddisfazioni e segnali incoraggianti per la CODYECO LUPI SANTA CROCE. La Serie B maschile conquista una netta vittoria al PalaParenti, confermando il buon momento di forma e la crescita del gruppo, mentre la Serie C femminile, impegnata in trasferta a Scandicci, porta a casa un punto al termine di una gara combattuta, nella quale ha saputo ritrovare carattere e determinazione.

SERIE B MASCHILE – Quinta vittoria e 15 punti. Zingoni: "Soddisfatto della maturità del gruppo"

La CODYECO LUPI SANTA CROCE supera MO.RE Volley 3–0, con i parziali di 25–8, 25–15 e 25–17, conquistando la quinta vittoria nelle prime sei giornate e salendo a 15 punti.

Una prestazione concreta, sostenuta da 10 ace e 7 muri vincenti, con Federico Rossi e Ivan Zanettin autori di 14 punti a testa ed Enrico Baracchino a quota 10, impreziositi da quattro muri. Assente Samminiatesi per influenza, Lorenzo Peruzzi ha risposto positivamente partendo nel sestetto iniziale.

Alessio Zingoni sottolinea soprattutto la risposta collettiva: «La risposta dei ragazzi mi ha soddisfatto moltissimo. Non eravamo al completo, ma chi è entrato e chi è partito dall’inizio ha fatto benissimo. Anche i ragazzi più giovani hanno dato un apporto notevole».

Il tecnico promuove l’attenzione nel muro-difesa e la pressione al servizio, individuando nella capacità di prendere l’iniziativa uno dei principali segnali di crescita della squadra.

Il prossimo impegno sarà sabato 28 novembre alle 18:30, alla Palestra Comunale di Cavezzo, contro l’Edil Cam: «Ha vinto cinque partite su sei come noi, sarà molto difficile in casa loro. Ma noi ci faremo trovare pronti», avverte Zingoni.

SERIE C FEMMINILE – A Scandicci un punto e il carattere ritrovato

La CODYECO LUPI SANTA CROCE conquista i primi due set sul campo della Savino Del Bene Volley Scandicci, prima di subire la rimonta delle padrone di casa, vittoriose 3–2: 22–25, 20–25, 26–24, 25–21, 15–10.

Nonostante l’assenza dell’infortunata Toso e le condizioni non ottimali di Simoncini, la formazione di Manuele Marchi affronta con determinazione un’avversaria rinforzata da atlete provenienti dalla B1, mostrando qualità nel gioco e ritrovando la combattività mancata nelle precedenti uscite.

Dopo aver gestito il vantaggio nel primo set e trovato l’allungo decisivo dal 18–18 del secondo, le biancorosse devono fare i conti con la reazione di Scandicci, che cambia formazione e riapre la gara vincendo ai vantaggi il terzo parziale. Le padrone di casa conquistano anche il quarto e, nel tie-break, resistono al tentativo di recupero della CODYECO.

Il punto ottenuto porta la squadra a quota 10 e offre una base sulla quale lavorare in vista del prossimo appuntamento: sabato 28 novembre alle 18:00, al PalaParenti, arriverà la Folgore San Miniato per il derby.

Ringraziandovi per l’attenzione e lo spazio che vorrete dedicare alle nostre squadre, porgiamo cordiali saluti.

Fonte: Codyeco Lupi Santa Croce

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