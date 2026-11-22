Dario Venegoni è stato riconfermato alla presidenza di Aned: la rielezione, per il quadriennio 2026-2030, è avvenuta oggi. Tra le novità c'è l'elezione del fiorentino Lorenzo Tombelli come vicepresidente: l'altra vicepresidente è Patrizia Del Col. Lucia Tubaro è stata designata come segretaria generale e Marco Balestra come tesoriere. Compongono il Consiglio anche Simone Falco, Giuliana Fornalè, Erminia Licitri e Leonardo Zanchi in sostituzione degli uscenti Leonardo Visco Gilardi, Federica Tabbò, Fabrizio Tosi, Aldo Pavia e Tiziana Valpiana che hanno ricevuto un applauso dai componenti di Aned per il loro impegno.

Durante l'assemblea si è svolto un ricordo di Gianluca Maris, Aldo Pavia, Mirella Stanzione, Gilberto Salmoni, scomparsi recentemente. Nella sua relazione il presidente Venegoni ha toccato alcuni temi tra cui “il contesto in cui ci muoviamo, lo stato della nostra associazione e i principali obiettivi che ci dobbiamo dare per il futuro”. “Abbiamo una lunga tradizione di pluralismo interno”, ha sottolineato Venegoni che ha ricordato anche il contesto “pesante, determinato da guerre sanguinose”, a livello mondiale. Sulla politica nazionale, ha osservato, “abbiamo preso le distanze dalla legge sull'antisemitismo e ne abbiamo discusso a lungo. Temo che non dovremo attendere a lungo prima di vedere l'applicazione di tale legge”. Tra le priorità indicate c'è quella di dare un contributo essenziale “alla deportazione politica” e “organizzare seminari, incontri sui pilastri della nostra associazione”. Venegoni ha anche parlato dei due progetti su cui c'è un lavoro in corso e che saranno al centro del quadriennio 2026-2030: il primo “è costruire una banca dati della deportazione italiana. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro di una dozzina di persone che hanno lavorato col coordinamento di Lucio Monaco. Stiamo costruendo le biografie di ciascuno dei 40.000 italiani deportati nei campi delle Ss, abbiamo mappe che ci permettono di avere un quadro diverso della deportazione italiana e altre ne faremo, con i principali campi d'Europa”. Il secondo progetto è continuare “a digitalizzare tutti i documenti che Aned ha prodotto nella sua storia, ovunque si trovino fisicamente. Finora ne abbiamo digitalizzati alcune decine di migliaia”. “C'è l'esigenza di ragionare seriamente sul futuro dell'Aned – ha concluso Venegoni. In passato Aned aveva deciso di dare vita alla Fondazione memoria della deportazione: siamo a un punto della storia in cui quella prospettiva va ripresa, per capire se è percorribile o meno. L'obiettivo è unire le forze visto che i tempi si preannunciano difficili, alla luce dell'annunciato taglio dei contributi statali”.

Tra le novità anche la composizione del collegio dei probiviri che è composto da Roberto Bagnoli, Milena Bracesco, Maria Cutore, Fulvio Luzzi Conti e Mariella Rocco (con Doriana Ferrato e Lucio Monaco nel ruolo di supplenti). E' poi stato costituito un comitato d'onore: all'interno figurano la senatrice a vita Liliana Segre, Andra e Tatiana Bucci (sopravvissute ad Auschwitz), Luciano Battiston (sopravvissuto a Mauthausen), Agata Herskovits Bauer (sopravvissuta a Auschwitz), Arianna Szörényi (sopravvissuta a Auschwitz), Edith Bruck (sopravvissuta a Auschwitz), Giancarlo Biagini (a lungo presidente della sezione di Prato), Ugo Caffaz (storico e promotore dei Viaggi della Memoria della Regione Toscana), Walter Cantoni (superstite di Bolzano), Bartolomeo Costantini (ex procuratore militare presso il tribunale militare di Verona), Germano Di Marco, Raffaella Lorenzi, Alberto Michelucci, Diomira Pertini - figlia di Eugenio, fratello di Sandro Pertini, ucciso a Flossenbürg -, Valeria Quadri.

Fonte: Ufficio stampa