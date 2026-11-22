Le Associazioni del dono del sangue dell'Empolese Valdelsa e Comprensorio del Cuoio – ANPAS, AVIS, Croce Rossa e Fratres, hanno salutato la Dott.sa Elvira Martinelli, responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale S. Giuseppe di Empoli e dei Centri Trasfusionali di Castelfiorentino e Fucecchio, ormai prossima al pensionamento.

L'incontro si è svolto sabato 21 novembre presso il Centro Trasfusionale di Empoli e ha visto la partecipazione di tanti volontari che, in un'atmosfera calorosa ed emozionante, hanno ringraziato la

Dott.sa Martinelli per il suo costante impegno in questi anni particolarmente sfidanti; l'avvicendamento di numerosi medici ed infermieri “storici”, le carenze di organico e il passaggio al nuovo software gestionale dei Sistemi Trasfusionali della Toscana sono state alcune delle criticità che tutti insieme abbiamo fronteggiato in un rapporto di reciproca collaborazione.

La Dottoressa è stata omaggiata di una targa ricordo a di un mazzo di fiori come segno tangibile, a nome di tutte le Donatrici e di tutti i Donatori, dei più sentiti auguri di gioia e serenità.

ANPAS, AVIS, CRI e FRATRES Empolese Valdelsa - Comprensorio del Cuoio

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