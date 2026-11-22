È stato rintracciato e arrestato alle prime luci dell'alba l'uomo che ieri, in via Torcicoda a Firenze, ha travolto una donna di 82 anni durante una fuga in scooter per sottrarsi a un controllo della Polizia. L'anziana, soccorsa dagli agenti, era stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, quando alla Sala operativa della Questura è arrivata una segnalazione di spaccio attraverso l'app YouPol. Una volante ha intercettato il mezzo utilizzato dal presunto spacciatore e gli ha intimato l'alt. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dando vita a un inseguimento caratterizzato da numerose violazioni del codice della strada.

Arrivato in via Torcicoda, l'uomo ha gettato a terra un quantitativo di sostanza stupefacente, successivamente recuperato e risultato essere cocaina. Ha poi percorso un tratto di strada contromano, travolgendo l'82enne che stava attraversando, per poi abbandonare lo scooter e proseguire la fuga a piedi.

Dopo l'incidente sono scattate immediatamente le ricerche della Squadra Mobile, che si sono protratte per tutta la notte. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato infine individuato all'alba all'interno di un'auto abbandonata nei pressi di un parcheggio.

Per lui è scattato l'arresto con le accuse di fuga pericolosa, lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo gli accertamenti di rito è stato accompagnato nel carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa della convalida dell'arresto.