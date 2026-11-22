Nuove panchine si tingono di rosso nel territorio grevigiano. Sono segni permanenti, monumenti civici, simboli di memoria e speranza. In occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne si moltiplicano le performances e le iniziative legate alle panchine rosse, dedicate alle donne vittime di violenza e femminicidio.

Nell’ambito della rassegna “Per una cultura del rispetto”, promossa e realizzata dagli assessorati alla Cultura e alle Politiche di genere del Comune di Greve in Chianti, gli appuntamenti si infittiscono. Dopo l’inaugurazione della panchina di San Polo in Chianti, avvenuta nei giorni scorsi con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni locali e del negozio Coop, le installazioni e gli interventi di restyling delle sedute rosse che evocano la memoria delle donne che non ci sono più, vite spezzate dalla violenza maschile, si sono alternati in varie aree del territorio comunale. A Panzano in Chianti ha aperto i battenti lo spazio d’arte e all’interno la mostra “Dicotomie. Tra assenza e resilienza” di Patricia Glauser dedicata alla violenza di genere. L’iniziativa, che si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Paolo Sottani e dell’assessora alla Cultura Monica Toniazzi, ha riunito a Panzano tante persone, fra volontari e volontarie delle associazioni Pro loco, Circolo Arci, Il Grondino, Tiravento, La Racchetta e alcuni artisti, impegnati e realizzare un’installazione collettiva costituita da decine di scarpe rosse allestite in piazza Bucciarelli. L’installazione è stata avviata da un gruppo di uomini che avevano preso parte ad un laboratorio artistico proposto nei giorni precedenti.

Sempre nella giornata di oggi, domenica 22 novembre, piazza Matteotti a Greve in Chianti ha accolto il rinnovo della panchina rossa, già esistente, al centro di un’opera di ristrutturazione a cura del Comune. A causa della pioggia l’inaugurazione della panchina rossa prevista a Mugnana è stata rinviata a data da definirsi.

“Nonostante abbiano un carattere simbolico – dichiarano le assessore Monica Toniazzi e Ilary Scarpelli - sono gesti importanti che ricordano la sofferenza di tutte le vittime del mondo, di quelle vite che non ce l'hanno fatta e di quelle innumerevoli identità invisibili, che, consapevoli e inconsapevoli, subiscono in silenzio, schiave di isolamento, emarginazione, colonizzate nella mente, recluse nell'indifferenza di chi le circonda”.

“Tali iniziative hanno un obiettivo chiaro – afferma il sindaco Paolo Sottani – rendere la comunità partecipe e agire concretamente nella quotidianità coinvolgendo i cittadini, le associazioni e le realtà locali nelle azioni di prevenzione e di educazione al rispetto della parità di genere, le nostre panchine sono dedicate a tutte le donne, vittime di femminicidio e a coloro che sono costrette a vivere nell'inferno di vessazioni fisiche e psicologiche. Il nostro messaggio è rivolto alle donne che versano in situazioni di difficoltà alle quali vogliamo dire che esiste un’alternativa al tunnel della violenza, una strada diversa che può essere percorsa contattando il numero pubblico gratuito 1522”.

La rassegna "Per una cultura del rispetto" prosegue il 25 novembre alla Casa del Popolo di Greve alle ore 21 con la proiezione del film ad ingresso gratuito “Il corpo della Sposa “Flesh out” e si concluderà il 29 novembre con una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti alle ore 11:30 nell’ambito della mostra “Artemisia Gentileschi a Firenze”. Le prenotazioni sono ad esaurimento posti 334 67 36 157.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

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