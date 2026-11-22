Stanno tutti bene e si sono messi in salvo i turisti italiani di una comitiva di Viareggio in vacanza a Zanzibar, isola della Tanzania, dove un grosso incendio ha avvolto numerosi resort nella zona di Nungwi.

"Tutto il nostro gruppo sta bene, non abbiamo avuto problemi, se non un grande spavento - si legge sulla pagina Facebook dell'agenzia Vàgero Viaggi, il cui titolare è Alessio Pagni -. A breve rientreremo in struttura, al momento evacuata".

In un video pubblicato successivamente, il titolare Pagni ha rassicurato familiari e amici dei vacanzieri, facendo sapere che non ci sarebbero feriti e che le vacanze proseguiranno secondo quanto stabilito.

Notizie correlate