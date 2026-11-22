Incidente oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, sulla Fi-Pi-Li, al km 24+000 in direzione Firenze.
Al momento, l'incidente è stato risolto e si registra un chilometro di coda in calo tra le uscite di Empoli ed Empoli Est
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