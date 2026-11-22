Portare oggi in teatro Lady Oscar significa confrontarsi con un personaggio che appartiene a una memoria collettiva potentissima, ma anche provare a liberarlo dalla sua dimensione iconica per restituirgli una nuova complessità. È questa la sfida affrontata da Linda Dalisi con Oscar, diretto da Antonio Latella e presentato al Teatro della Pergola di Firenze. Una rilettura che guarda alla celebre eroina attraverso la memoria, l’identità, il conflitto tra individuo e potere e la presa di coscienza di fronte all’ingiustizia.

L’idea di partenza è interessante. Oscar si risveglia nella nebbia, ferita e incapace di ricostruire ciò che è accaduto il giorno precedente sulle barricate. Attraverso gli incontri con André, Maria Antonietta, Fersen, Rosalie, Jeanne e una figura che forse è Robespierre, il passato riaffiora progressivamente. Ogni personaggio restituisce un frammento della sua storia, fino al momento in cui Oscar comprende di non poter più rimanere fedele al mondo nel quale è stata cresciuta.

È un percorso che potrebbe trovare nella dimensione della memoria il proprio centro poetico e drammaturgico: una donna costretta a ricostruire sé stessa mentre il mondo attorno a lei crolla. Ma è proprio nella traduzione scenica di questa idea che lo spettacolo mostra alcune delle sue maggiori fragilità.

La regia di Latella sceglie infatti di attraversare una grande quantità di linguaggi: teatro di parola, musical, rap, canto, citazioni operistiche, riferimenti alla cultura popolare. Le Nozze di Figaro convivono con la Tosca di Puccini, il rap si alterna alla recitazione e, inevitabilmente, riaffiora anche la memoria della celebre sigla televisiva di Lady Oscar. Una contaminazione che potrebbe generare un interessante cortocircuito tra cultura alta e immaginario pop, ma che non sempre trova una precisa necessità drammaturgica.

Il rischio è che la pluralità dei registri finisca per apparire più come accumulo che come vera sintesi. Ogni linguaggio introduce una nuova suggestione, ma non sempre contribuisce a costruire un organismo scenico unitario. La contaminazione, insomma, è evidente; meno evidente è il principio che dovrebbe governarla.

Anche la struttura visiva insiste sulla frammentazione. Le ampie quinte trasparenti, il grande specchio e i centinaia di post-it disseminati sul pavimento compongono una sorta di paesaggio della memoria, una mappa instabile nella quale passato e presente si sovrappongono. L’immagine possiede una sua forza, ma tende talvolta a dichiarare ciò che la drammaturgia ha già esplicitato: la memoria è frantumata, l’identità è incerta, il passato ritorna per frammenti.

È soprattutto la recitazione a risentire di questa impostazione. La cifra interpretativa è spesso portata verso l’esasperazione, con una vocalità molto alta e una gestualità marcata. L’intensità è quasi costante e lascia quindi poco spazio alle variazioni, alle pause, alle zone più intime del conflitto.

Sonia Bergamasco affronta una Oscar complessa, chiamata a passare dalla disciplina imposta dal padre alla scoperta della propria identità, dalla fedeltà alla monarchia alla scelta rivoluzionaria. La sua interpretazione appare però spesso troppo rigida, trattenuta dentro una tensione che tende a rimanere invariata. Il personaggio dovrebbe attraversare una progressiva frattura interiore; sul palcoscenico questa frattura viene invece frequentemente restituita attraverso l’enfasi.

Non è tanto una questione di intensità, quanto di modulazione. Quando ogni momento è portato al massimo della tensione, diventa difficile distinguere il momento davvero decisivo da quello di passaggio.

Anche gli altri interpreti - Alessandro Bay Rossi, Giulia Heathfield Di Renzi, Nicola Mastroberardino, Giulia Mazzarino, Massimiliano Speziani e Beatrice Verzotti - sembrano muoversi all’interno della medesima cifra stilistica, spesso sopra le righe. Le figure che dovrebbero comporre i diversi frammenti della memoria di Oscar faticano così a conquistare una piena autonomia e finiscono per apparire soprattutto funzionali al dispositivo scenico.

Eppure il cuore del progetto resta potenzialmente forte.

La Oscar di Dalisi è una donna che ha visto troppo. Ha visto la distanza tra la corte e il popolo, la povertà, il fallimento del sistema al quale è stata educata a essere fedele. E proprio questo vedere la costringe a cambiare. La rivoluzione esterna diventa così una rivoluzione interiore: non soltanto la scelta di combattere accanto al popolo, ma la necessità di ridefinire sé stessa.

Oscar possiede dunque un nucleo drammaturgico interessante, ma lo circonda di una quantità di materiali e di codici che finiscono per attenuarne la forza. Perché quando tutto cerca di essere significativo, il rischio è che alla fine sia proprio il significato a sfuggire.

Samantha Russotto

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