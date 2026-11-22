Per un momento l’Use Computer Gross ci aveva fatto più di un pensierino dopo tanto rincorrere ma il talento della squadra di casa spegne il sogno proibito. La decidono le giocate dei singoli, Marchini (29 punti con 5/6 dal campo e dall’arco) e Buffo in particolare, la sfida al vertice fra l’Aurora Chiavari e l’Use Computer Gross, un 84-73 che arriva dopo una partita che la formazione di casa conduce sempre fino a farla sua dopo un finale nel quale, quando conta, dimostra di avere qualcosa in più. La squadra di coach Valentino insegue sempre, ha il merito di non mollare mai, di restare sempre attaccata alla partita salvo poi bloccarsi proprio quando aggancia i liguri. Quel parziale di 8-0 sul 66-66 è quello che decide la partita ma è anche quello in cui si vede perché quella di coach Benedetto è considerata da tutti la grande favorita di questo girone. Il test per i biancorossi è così quasi superato con l’Use che non esce affatto ridimensionata dal difficile confronto e si porta a casa qualche rimpianto, tipo la serataccia al tiro pesante: 6/34, ovvero 18%.

L’Use inizia con qualche errore di troppo e, dopo i primi due canestri liguri, trova il primo cesto con Soviero ed impatta con Baldacci, di nuovo in quintetto. Ancora Soviero per il primo vantaggio biancorosso ma si capisce subito che a questi avversari non si possono concedere errori. Scali, partito nei cinque, è già seduto dopo 4 minuti con due falli ed al suo posto ecco Korsunov. Dell’ottimo Baldacci la prima tripla (unica nel tempino) ma il primo allungo è firmato Marchini: 20-12. Al 10’ siamo 21-12, risultato che ci sta tutto per quanto visto e per i numeri: 30% dal campo, 14 dall’arco. Servono due minuti per vedere il primo canestro di Solaroli e, quando Marchini mette la tripla, coach Valentino ferma tutto: 26-12. Saccaggi trova il primo canestro personale e del tempino e va a segno anche Saltykov, piccoli segnali che però non cambiano l’inerzia, sempre saldamente in mano a Chiavari. In questa fase l’obiettivo è non far scappare i padroni di casa e ci riesce Scali con due triple consecutive: 32-24. Nel finale Chiavari per la prima volta batte un po’ in testa in attacco e ne approfitta Saltykov con 4 punti (uno con una gran schiacciata), prima che il solito Marchini mandi tutti nello spogliatoio col canestro del 39-30. Riparte Baggiani con un reverse mentre l’Use trova un libero di Saltykov e la prima tripla di Korsunov: 43-34. La partita vive un sussulto attorno alla metà del parziale con due canestri di Soviero che portano la Computer Gross sul 49-43 e time out ligure. C’è il quarto fallo di Korsunov ed un coast to coast di Saltykov vale il 52-48 al minuto 6. Il 58-55 è di Saccaggi dall’arco e, anche se il solito Marchini replica subito, è il primo momento in cui l’Use ci prova davvero chiudendo la terza frazione sul 61-56 con 26 punti segnati. Di Regini il 61-58, di Cipriani il 61-60 ed è Marchini, sempre lui, con 5 punti a fila a svegliare i suoi dall’arco. Dopo aver fallito l’aggancio dalla lunetta, la Computer Gross ha il possesso del possibile, primo sorpasso ma Korsunov mette solo un libero: 66-66 al 4’. Finisce per falli la partita dell’estone, Chiavari passa a zona e Marchini, come alza la mano, la mette dentro. Lo stesso non capita all’Use che sbaglia due triple per restare agganciata ai rivali e, su una palla persa biancorossa, Buffo inventa una bomba dall’angolo per il 73-66 che, oltre ad obbligare coach Valentino al minuto, è soprattutto una mazzata pesantissima: 73-66 quando mancano 3 minuti e mezzo alla sirena. Il parziale dopo il pareggio è di 7-0 e Solaroli lo incrementa dalla lunetta con un libero: 74-66. Saccaggi mette un libero per un tecnico e poi torna a segnare per il 74-69. L’Use non molla ed ancora Saccaggi, dopo due extra possessi, mette il 76-73 al minuto 9. I biancorossi difendono forte ma Buffo, ancora lui, al limite dei 24, va dentro per appoggiare il 78-73. Saccaggi sbaglia da sotto ed il ferro aiuta Maffei che la chiude dall’arco. Finisce 84-73.

84-73

AURORA BASKET CHIAVARI

Baggiani12, Caridà ne, Digno 3, Obinna 8, Buffo 14, Solaroli 12, Pichi, Marchini 29, Maffei 4, Carnevale 2. All. Benedetto

USE COMPUTER GROSS

Chelini ne, Baldacci 9, Korsunov 6, Fredianelli ne, Cipriani 9, Saccaggi 10, Scali 8, Marini ne, Saltykov 16, Ancillotti ne, Soviero 13, Regini 2. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

Arbitri: Quaranta di Pavia e Orlandi di Broni

Parziali: 21-12, 39-30 (18-18), 61-56 (22-26), 84-73 (23-17)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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