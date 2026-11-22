Appuntamento lunedì 23 novembre alle 10, nella sala Cutuli di palazzo Strozzi Sacrati, per la presentazione di “MareDiVino e DiGusto” 2026, la mostra-mercato enogastronomica di riferimento per la costa toscana in programma da sabato 28 a lunedì 30 novembre a Livorno, negli spazi del Modigliani Forum.

Saranno presenti l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras; Rocco Garufo, assessore al turismo del comune di Livorno; Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione Lem; Valentina Gucciardo, presidente Slow Food Livorno; Daniela Mugnai, ufficio stampa Vetrina Toscana.

Organizzata dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno, in stretta collaborazione con la delegazione FISAR di Livorno e Slow Food Toscana, e con il supporto di Vetrina Toscana, la manifestazione consolida il proprio percorso proponendo un calendario di eventi e degustazioni di alto livello e con incontri esclusivi BtoB nella giornata del 30 novembre.

Fonte: Regione Toscana

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