Fare rete contro molestie e violenza sulle donne: at – autolinee toscane e GEST insieme per una mobilità più sicura e inclusiva

Promuovere una cultura del rispetto, prevenire le molestie e contribuire a rendere gli spazi pubblici più sicuri per tutte e tutti. Sono questi gli obiettivi che guidano l'impegno di GEST e di at – autolinee toscane nella campagna "Facciamo rete", progetto realizzato insieme ad Artemisia, Unicoop Firenze e Savino Del Bene Volley.

L'iniziativa rappresenta l'evoluzione di "One Two Free", il percorso avviato nel 2024 da GEST e Artemisia per prevenire e contrastare molestie e aggressioni sui mezzi pubblici attraverso una guida pratica che fornisce consigli e strumenti utili a chi si trova a essere vittima o testimone di comportamenti violenti o molesti. Un progetto che negli anni ha coinvolto passeggeri, lavoratori e territorio, contribuendo ad accrescere la consapevolezza su un fenomeno spesso sottovalutato e promuovendo comportamenti attivi di supporto alle vittime.

Con "Facciamo rete" questo impegno si amplia e coinvolge nuovi protagonisti del territorio. Alla rete si uniscono infatti Unicoop Firenze e Savino Del Bene Volley, dando vita a un'alleanza che mette insieme trasporto pubblico, associazionismo, impresa e sport per diffondere una cultura del rispetto e della consapevolezza.

La campagna di comunicazione è diffusa a bordo di autobus e tram, alle fermate e attraverso manifesti e pendini informativi dotati di QR code che rimandano al metodo One Two Free. Nei materiali compaiono le professioniste di Artemisia, le atlete della Savino Del Bene Volley e dipendenti di GEST e di at, a testimonianza di un coinvolgimento diretto delle aziende nel promuovere inclusione, sicurezza e rispetto.

In occasione della presentazione dell'iniziativa, durante la partita Savino Del Bene Volley-Brescia del 22 novembre, è stata inoltre premiata una dipendente di Unicoop Firenze che nei mesi scorsi ha prestato soccorso a una giovane donna vittima di molestie. Nello stesso contesto è stata lanciata anche un'azione concreta di sostegno ad Artemisia: per ogni muro realizzato dalla Savino Del Bene Volley nelle gare casalinghe del campionato di Serie A1, Unicoop Firenze dona 30 euro all'associazione a supporto delle donne vittime di violenza.

«Ogni giorno i nostri autobus accompagnano migliaia di persone e sappiamo quanto sia importante che questi spostamenti avvengano in un ambiente sicuro e rispettoso», sottolinea Franco Middei, ricordando come il trasporto pubblico possa e debba essere anche uno spazio di inclusione, attenzione e rispetto, dove nessuno debba sentirsi solo di fronte a molestie o violenze.

«Questo progetto rappresenta l'evoluzione naturale del percorso avviato con One Two Free», aggiunge Denis Ratto. «La sicurezza non riguarda solo infrastrutture e servizi, ma anche la qualità delle relazioni che si costruiscono negli spazi pubblici».

Un impegno condiviso che conferma la volontà di GEST e di at – autolinee toscane di contribuire, insieme ai partner del progetto, alla costruzione di comunità più consapevoli, inclusive, dentro e fuori dai mezzi del trasporto pubblico.

Fonte: At e GEST S.p.A. - Uffici Stampa