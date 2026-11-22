Durante il suo intervento all'apertura della 73esima edizione del Premio Pozzale-Luigi Russo, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha annunciato che nel 2027 si terrà la prima edizione di una nuova onorificenza, proprio all'interno del Pozzale.

"Quest'anno abbiamo ricordato Vera Viti con l'intitolazione a lei del Parco della frazione di Pozzale - ha affermato Mantellassi -, è stata una richiesta giunta a gran voce anche dai cittadini più giovani della frazione per ricordare il suo apporto alla comunità e alla nascita di questo premio letterario. Ma abbiamo voluto fare di più, proprio per la frazione. Con la menzione Vera Viti dentro il premio Pozzale, l'amministrazione comunale vuole riconoscere la rilevanza di personalità importanti che nella loro vita si sono dedicate a produzioni culturali non strettamente letterarie. Vogliamo che questo premio sia celebrato proprio nella frazione del Pozzale, siamo intenzionati a effettuare la premiazione della prima edizione nella primavera 2027".

Nel suo intervento Mantellassi ha svelato anche il nome di chi sarà la prima persona premiata, a cui hanno seguito gli applausi dalla platea della Sala Maggiore della biblioteca: "La nostra intenzione è quella di consegnare il premio Vera Viti a Fiorella Mannoia, per la sua importanza in ambito nazionale per le sue canzoni, per le sue liriche e per il suo impegno sociale. Con lei individueremo quando e le modalità organizzative sperando di poterla avere con noi".

Chi è stata Vera Viti

Nasce in una famiglia contadina pozzalese nel 1924. Per lavoro fu contadina e operaia ma per la società empolese fu un vero pilastro dell’emancipazione femminile. Fin da giovane ha vissuto sostenendo la parità di genere e contrastando gli stereotipi della società patriarcale.

Ha fatto parte dell’UDI Unione Donne Italiane di Empoli, si è impegnata per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nel Sindacato e ha lottato per il riscatto delle classi sociali più umili. Grande fu anche il suo impegno politico: schierata nel PCI, fu una grande attivista nella sezione del Pozzale e di Empoli.

È stata una delle fondatrici del Premio 'Luigi Russo' del Pozzale nato nel 1948 per promuovere l’incontro e la collaborazione tra intellettuali e lavoratori, unica donna del Comitato Organizzatore.

Il Comune nel 1995 e nel 2005 le ha conferito il Sant’Andrea d’Oro "per il Suo impegno e per la Sua solerte operosità". La prima volta come "esempio di dedizione al lavoro", la seconda perché tra i 20 fondatori del Premio Pozzale. Vera ci ha lasciato nel 2013. Amatissima nell’empolese e soprattutto dai pozzalesi che la ricordano sempre impegnata ad aiutare tutti e fiera del Suo essere donna libera.

Dal 2026 il Parco di Pozzale è intitolato alla sua memoria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate