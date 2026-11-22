E' stato un weekend all'insegna del ricordo e della solidarietà quello organizzato dal Cral Estra, il circolo ricreativo aziendale per i dipendenti del gruppo energetico. Nella sede di via Panziera a Prato è andato in scena il primo memorial Lisa Cioni, torneo di biliardino, organizzato per ricordare la collega dell'ufficio risorse umane prematuramente scomparsa nel luglio 2025. Un modo per tenere vivo il ricordo di Cioni assieme ai familiari (presenti il marito e la figlia), ma anche per creare un momento di aggregazione fra i dipendenti del gruppo.

Venendo al lato sportivo, 24 le coppie in gara suddivise fra fascia Gold, Silver e Bronze, in base al livello di gioco. A vincere il primo memorial Cioni è stata la coppia Russo/Cristaudo che in finale si è imposta al meglio dei tre match su Bixio/Tesserati. Nel Silver successo in finale per Marchi/Bianconi su Berretti/Rocca. Infine il bronze con l'affermazione di Berra/Di Sarro su Querci/Bartolini.

A tutti i partecipanti al memorial è stata consegnata una medaglia. Le coppe sono andate ai vincitori di ogni categoria. Premio 'speciale' anche per gli ultimi arrivati di ogni tabellone, con il mestolo di legno. Alle premiazioni presente anche l'amministratore delegato Nicola Ciolini.

“Abbiamo scelto il torneo di biliardino per ricordare Lisa perché era una delle sue passioni – commenta Andrea Bianconi, presidente del Cral Estra -. Durante la pausa pranzo amava sempre giocare assieme ai colleghi, creando momenti di unione, divertimento, aggregazione. E' stato bello vedere una così ampia partecipazione di colleghi, a testimonianza del bellissimo ricordo che Lisa ha lasciato in tutti noi. Come Cral Estra cerchiamo di organizzare iniziative e attività di welfare in favore dei dipendenti che possano avere un significato sociale e di vicinanza quotidiana. E il memorial di questo weekend ne è solo l'ultimo esempio”.

Ricordiamo che il memorial Lisa Cioni è arrivato a qualche settimana di distanza da un'altra iniziativa molto simbolica promossa dal Cral Estra: il memorial Michela Danesi di tennis e padel. Anche in quella circostanza tanti colleghi presenti in campo e tanta partecipazione al momento serale di premiazioni e ricordo dell'ex collega.

Fonte: Ufficio Stampa

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