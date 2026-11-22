Giovedì 19 novembre 2026 si è svolta, nei locali del Ristorante Cucina S.Andrea a Empoli, la consueta assemblea annuale per la nomina del Presidente per l'annata rotariana 2028/29 e del Consiglio Direttivo che affiancherà il Presidente nominato Maurizio Leschiera nell'annata rotariana 2027/28.

Dopo le comunicazioni rotariane, il Presidente Luca Prosperi ha nominato presidente della commissione elettorale Alberto Cioli, scrutatrici Alessandra Dani e Elisabetta Guerrieri.

Le votazioni hanno dato i seguenti risultati: Alessandra Nacci Presidente per l'annata Rotariana 2028/29.

Commissione elettorale

Il consiglio direttivo dell’annata Rotariana 2027/28, sotto la presidenza Maurizio Leschiera, sarà così composto: Vicepresidente Luca Bartali, Segretaria Simona Troiano, Tesoriera Valentina Cioli, Prefetto Martina Biondi, Consiglieri Luca Casarosa, Sandro Fanciullacci, Tiziano Pucci, Benedetta Taddei.

I numerosi soci e socie presenti hanno accolto con un caloroso applauso i nuovi eletti, in un clima partecipato di convivialità e amicizia.

Durante l’incontro molto gradito l’intervento di Andrea Petralli, facilitatore di club, che con le sue “pillole” di formazione rotariana ha reso ancora più interessante la serata, che si è conclusa con un brindisi augurale e con le parole di Alessandra Nacci, che ha ringraziato per la fiducia accordatagli da tutti per questo incarico prestigioso.

Fonte: Rotary Club Empoli - Ufficio Stampa

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