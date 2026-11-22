L'Associazione Culturale e di Promozione Sociale 'Don Antenore Grassini', insieme alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri, organizza per mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 16 nell’ex Teatrino Parrocchiale di Piazza Pecori a San Gimignano un evento pubblico di informazione sul fenomeno delle truffe organizzate ai danni dei cittadini: un problema purtroppo di grande attualità ed in crescita soprattutto verso la popolazione anziana.

Relatore della serata sarà il Luogotenente C.S. Giuseppe Guzzardella, Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Gimignano, che illustrerà le nuove e sofisticate tecniche adottate dai malviventi e spiegherà le migliori azioni ed i consigli più efficaci per prevenire gli eventi criminosi più frequenti.

“In coerenza con lo spirito di servizio alla cittadinanza che anima la nostra Associazione, abbiamo inteso raccogliere una esigenza molto diffusa soprattutto nella popolazione anziana, ma non solo, riferita ai continui tentativi di truffa e di raggiro cui siamo sottoposti ogni giorno, siano essi di natura digitale che anche materiale – afferma il Presidente dell’Associazione Gabriello Mancini –. Voglio ringraziare pubblicamente il Comandante Giuseppe Guzzardella per aver raccolto la nostra richiesta di tenere questa conferenza, nella quale saranno fornite raccomandazioni utili a prevenire truffe, raggiri e furti spesso perpetrati a danno di persone sole o in avanti con gli anni. Ringrazio anche il Parroco Don Gianni Lanini per la concessione dei locali. Invito infine – conclude Mancini – tutti i concittadini a partecipare ed a porre direttamente al Comandante domande, dubbi e quant’altro potrà essere utile per inquadrare al meglio il problema.”

Durante l’evento sarà possibile sottoscrivere l’adesione all’Associazione.

Fonte: Associazione culturale e di promozione sociale 'Don Antenore Grassini'