La sindaca di Viareggio, Sara Grilli, ha revocato con effetto immediato l'incarico di assessore a Rodolfo Salemi, titolare della delega allo Sport. La decisione è stata comunicata dal Comune attraverso una nota nella quale si parla del venir meno del rapporto fiduciario, ritenuto "presupposto essenziale per l'esercizio delle funzioni assessoriali e per il corretto funzionamento dell’organo esecutivo".

Il provvedimento, adottato al termine di una valutazione del percorso amministrativo e delle condizioni per proseguire la collaborazione in giunta, arriva dopo mesi di polemiche politiche che hanno coinvolto l'ormai ex assessore. Grilli ha espresso rammarico per la decisione e ringraziato Salemi per l'impegno e il lavoro svolto a servizio della città e di Torre del Lago Puccini. La sindaca ha inoltre assunto temporaneamente le deleghe che erano state attribuite all’assessore, riservandosi successive determinazioni.

Salemi, esponente dell'area di centrodestra, era impegnato nella promozione di iniziative sportive per Viareggio, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire alla destagionalizzazione turistica. Tra i progetti figuravano una partita della Nazionale italiana Under 21 al rinnovato stadio dei Pini, appuntamenti di rugby, il campionato di Enduro previsto il 6 e 7 marzo 2027 e una possibile tappa del Giro d'Italia femminile.

Negli ultimi mesi, tuttavia, il suo incarico era stato al centro di diverse controversie. A marzo era emerso il sequestro della sua automobile da parte della polizia municipale perché priva di copertura assicurativa. Il veicolo, secondo quanto riportato nelle polemiche politiche, veniva parcheggiato davanti alla sede comunale.

Ad agosto un'altra vicenda aveva suscitato forti reazioni: in una chat Telegram con numerosi iscritti Salemi aveva segnalato la presenza di posti di controllo delle Forze dell'Ordine. L'episodio aveva provocato proteste da parte delle opposizioni e delle rappresentanze sindacali delle forze di polizia, sollevando preoccupazioni per la sicurezza degli operatori. Nonostante le richieste di dimissioni, la sindaca aveva allora confermato la fiducia all'assessore.

A riportare nuovamente la vicenda al centro del dibattito politico è stato un incidente avvenuto nella notte tra il primo e il 2 novembre a Lido di Camaiore, in piazza Marta Abba, dove un'automobile ha abbattuto un'isola ecologica per poi allontanarsi. Dopo la denuncia contro ignoti presentata dal gestore Ersu, sono state avviate indagini da parte dei carabinieri.

Sul caso sono intervenuti il Partito Democratico e il raggruppamento Fermi Mai, che hanno riferito in un comunicato che sul posto sarebbe stata rinvenuta la targa anteriore del veicolo, elemento che avrebbe consentito di ricondurre l'automobile a un esponente politico viareggino. I due soggetti politici non hanno indicato nomi né formulato attribuzioni definitive di responsabilità, ma hanno presentato un'interrogazione alla sindaca per sapere se fosse a conoscenza delle notizie emerse, se avesse acquisito chiarimenti e se potesse escludere il coinvolgimento di componenti della giunta, del Consiglio comunale o della maggioranza.

La revoca dell'incarico a Salemi arriva alla vigilia della seduta del Consiglio comunale, in programma domani, durante la quale la vicenda sarà inevitabilmente al centro del confronto politico.

Le opposizioni: "Finalmente finisce un’esperienza assessorile inadeguata. Restano le responsabilità politiche di Sara Grilli e della maggioranza"

"La revoca delle deleghe a Rodolfo Salemi arriva finalmente, ma con un ritardo che chiama in causa le responsabilità politiche della sindaca Sara Grilli e della sua maggioranza. Prendiamo atto che Salemi non è più assessore del Comune di Viareggio. Una conclusione necessaria dopo una serie di vicende che hanno sollevato seri interrogativi sulla sua adeguatezza al ruolo, che richiede senso delle istituzioni, responsabilità e trasparenza". A dirlo sono le opposizioni di centrosinistra in una nota firmata da AVS, Fermi Mai, Partito Democratico, M5S, Rinnovamenti, Spazio Progressista.

"A marzo era emerso il sequestro della sua auto, allora assessore alla Polizia Municipale, perché priva di copertura assicurativa. Ad agosto, poi, il caso Telegram: la segnalazione, in una chat con migliaia di iscritti, dei posti di blocco delle Forze dell’Ordine. Una vicenda di particolare gravità, arrivata anche in Parlamento e stigmatizzata dalle rappresentanze sindacali delle forze di polizia per i rischi connessi alla sicurezza degli operatori.

Di fronte a tutto questo, la sindaca Grilli ha respinto le dimissioni di Salemi, confermato le sue deleghe e fatto quadrato attorno all’assessore. La maggioranza ha inoltre scelto di discutere il caso in Consiglio comunale a porte chiuse, sottraendo alla cittadinanza un confronto su una questione di evidente interesse pubblico.

Oggi, dopo l’ennesimo episodio, arriva la revoca delle deleghe.

Ma restano aperti interrogativi importanti anche sulla gestione dell’incidente all’isola ecologica di piazza Marta Abba, a Lido di Camaiore, avvenuto nella notte tra il primo e il 2 novembre.

Per circa venti giorni l’amministrazione non ha fornito chiarimenti né assunto iniziative pubbliche, mentre circolavano indiscrezioni sull’eventuale coinvolgimento di un esponente politico

viareggino. A tal proposito, abbiamo quindi presentato un’interrogazione per chiedere alla sindaca cosa sapesse, quando ne fosse venuta a conoscenza e quali verifiche avesse svolto.

La revoca delle deleghe non può sostituire le risposte. La sindaca deve chiarire i tempi e le modalità con cui ha appreso i fatti, le eventuali interlocuzioni con il responsabile e le ragioni del

lungo silenzio dell’amministrazione. Restano naturalmente da accertare, nelle sedi competenti, le responsabilità relative all’incidente e ai danneggiamenti.

Ma la questione politica non può essere archiviata con la sola revoca dell’incarico. Sara Grilli non può chiudere il caso Salemi limitandosi a ritirargli le deleghe, perché la responsabilità riguarda anche il modo in cui lei e la maggioranza hanno gestito le vicende precedenti.

Sul caso Telegram la sindaca ha scelto di respingere le dimissioni e confermare la fiducia a Salemi, nonostante la gravità delle contestazioni e le preoccupazioni espresse dalle Forze dell’Ordine. La maggioranza, con a capo il centrodestra che fa della sicurezza la propria bandiera, ha sostenuto questa scelta, arrivando a chiudere le porte del Consiglio comunale, impedendo ai cittadini e alle cittadine di assistere alla discussione.

Chi ricopre un incarico pubblico, soprattutto un assessore, deve garantire comportamenti trasparenti e rispettosi delle istituzioni. La sindaca ha invece privilegiato la protezione politica

rispetto alla trasparenza e oggi deve assumersi le conseguenze di quella decisione.

Chiediamo quindi a Sara Grilli di assumersi fino in fondo la responsabilità politica della gestione della vicenda e di rimettere il proprio mandato. È una questione di credibilità, coerenza e rispetto verso la città.

Chiamiamo in causa anche l’intera maggioranza, che per troppo tempo ha scelto il silenzio e ha accettato queste condotte senza una vera presa di distanza. Il silenzio, quando si conoscono i fatti e si decide di non intervenire, diventa una precisa assunzione di responsabilità.

Salemi non è più assessore, ma la questione politica resta aperta. Le responsabilità di chi lo ha difeso e sostenuto non possono essere cancellate con un semplice atto di revoca".

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