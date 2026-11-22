Il ruolo dei fondi europei nella promozione della parità di genere, tra valutazioni, risultati e nuove opportunità, sarà al centro dell'incontro “I fondi europei e la parità di genere: valutazioni e opportunità”, in programma lunedì 23 novembre alle ore 9.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana (piazza Duomo 10, Firenze).

L'iniziativa si inserisce nel programma della quinta edizione de La Toscana delle Donne, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana e dedicata quest'anno al tema “Straniere”.

All'incontro parteciperà Cristina Manetti, assessora alla cultua e arità di genere e ideatrice de La Toscana delle Donne. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente Eugenio Giani.

Interverranno le Autorità di gestione dei programmi regionali FSE+ e FESR, Interreg Italia-Francia Marittimo, FEASR e FEAMPA, con la partecipazione di IRPET e della Fondazione Giacomo Brodolini.

Spazio anche alle esperienze del territorio, tra cui quella del punto Tavarnelle, con l'intervento di Davide Baroncelli, sindaco di Barberino Tavarnelle.

L'incontro sarà un'occasione di confronto sull'utilizzo delle risorse europee per favorire le pari opportunità e sostenere politiche e interventi capaci di ridurre le disuguaglianze di genere.

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