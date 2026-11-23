In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma mercoledì 25 novembre 2026, lo Spi Cgil (Sindacato Pensionati Italiani) della provincia di Firenze e la Lega empolese "Bruno Trentin" promuovono una serie di iniziative per ricordare tutte le vittime della violenza.

Il percorso di mobilitazione farà tappa alle Panchine Rosse del territorio, con tre momenti di ritrovo fissati nel corso della mattinata e all'ora di pranzo. Il primo appuntamento è previsto alle 10 a Montelupo Fiorentino, davanti al Comune in viale Cento Fiori 34. Alle 11 il ritrovo prosegue a Sovigliana, in viale Togliatti davanti alla scuola, per poi concludersi alle 12.30 a Empoli, in piazza del Popolo.

Le iniziative portano la firma del Coordinamento Donne con Luciana Bellucci e del segretario della Lega empolese "Bruno Trentin" Silvano Pini.

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