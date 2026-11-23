Un'occasione di riflessione e confronto sulla vita di coppia, sulle relazioni e sul significato del matrimonio: domenica 29 novembre, alle 15.45, nella chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso, la parrocchia dei Santi Stefano e Martino propone un incontro con suor Roberta Vinerba, teologa e docente di Teologia morale all'Istituto superiore di Scienze religiose e all'Istituto teologico di Assisi.

L'appuntamento, all'interno del "Cammino per coppie di sposi", sarà un momento di dialogo e approfondimento, ma anche il punto di partenza di un più ampio percorso dedicato alle famiglie. L'iniziativa si svilupperà intrecciandosi, in alcuni momenti, con la proposta diocesana rivolta alle coppie, per offrire occasioni di crescita, condivisione e accompagnamento.

Suor Roberta Vinerba è una figura conosciuta nel panorama ecclesiale e culturale italiano. Direttrice dell'ISSRA di Assisi, è autrice di numerosi libri e collabora con radio e televisioni, dove affronta temi legati alla fede e alla vita quotidiana. Dal 2024 è anche protagonista della rubrica dedicata al commento del Vangelo della domenica nel programma "Sulla Strada" di TV2000.

La sua storia personale e il suo percorso di vita raccontano una personalità fuori dagli schemi: prima cantante di pianobar e voce di una jazz band, con esperienze musicali in diversi Paesi europei, ha poi intrapreso un cammino che l'ha portata alla vita religiosa e allo studio della teologia. Una sensibilità che unisce profondità di pensiero, capacità comunicativa e attenzione alle esperienze concrete delle persone.

L'incontro è aperto alle coppie e a quanti desiderano approfondire il valore delle relazioni e della vita familiare.

Fonte: Parrocchia di San Miniato Basso

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