Sei fiorentini su dieci si preparano ad approfittare delle promozioni del Black Friday, l'appuntamento commerciale più atteso di novembre, che quest'anno cadrà venerdì 27.

A delineare le intenzioni di acquisto è l'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, secondo la quale il 65,2% degli italiani parteciperà alla settimana degli sconti, con una spesa media prevista di 262 euro. Un dato che, applicato come riferimento anche al territorio fiorentino, conferma l'interesse dei consumatori per un appuntamento ormai entrato stabilmente nelle abitudini di acquisto, pur registrando una flessione rispetto al 2025, quando la percentuale nazionale raggiungeva il 70,2%.

Abbigliamento ed elettronica saranno i prodotti più ricercati, indicati rispettivamente dal 56,2% e dal 53,5% dei potenziali acquirenti. Seguono i prodotti per la cura della persona (47%), i giocattoli (38%), le calzature (37,2%), i libri (37%) e i prodotti alimentari ed enogastronomici (35,9%). Cresce inoltre l'interesse per gli articoli destinati alla casa e all'arredamento, che passano dal 27% al 34,2%.

Il Black Friday si conferma anche un'occasione per anticipare lo shopping natalizio: il 70% di chi acquisterà durante la settimana promozionale destinerà almeno una parte della spesa ai regali di Natale, una quota in crescita rispetto al 66,7% dello scorso anno. Oltre la metà dei consumatori (52,6%) prevede un budget compreso tra 100 e 300 euro.

Un ruolo importante continueranno a svolgerlo i negozi fisici. Secondo l'indagine, il 72,1% dei consumatori utilizzerà sia i canali online sia quelli tradizionali, mentre il 77,4% effettuerà almeno una parte degli acquisti nei punti vendita. A convincere i clienti sono soprattutto la possibilità di vedere e provare i prodotti prima dell'acquisto (55,3%), la convenienza delle offerte (47,4%) e la disponibilità immediata della merce (37,9%). Per il 28,6% degli intervistati, inoltre, acquistare nei negozi rappresenta anche un modo per sostenere l'economia del territorio.

«Il Black Friday rimane un appuntamento commerciale importante, anche se la flessione delle intenzioni di acquisto rispetto allo scorso anno ci ricorda che le famiglie sono sempre più attente a come spendono le proprie risorse – osserva Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Firenze-Arezzo –. È un’occasione anche per i negozi di vicinato, che possono proporre offerte interessanti e competitive, valorizzando al tempo stesso i propri punti di forza. Perché la convenienza non si misura soltanto nella percentuale di sconto, ma anche nella qualità di ciò che si acquista e nei servizi che accompagnano la vendita».

«Il dato più interessante dell’indagine è che oltre tre consumatori su quattro prevedono di acquistare anche nei negozi fisici. Significa che il commercio tradizionale continua ad avere un ruolo importante nelle scelte dei consumatori, che oggi si muovono con naturalezza tra online e offline. La sfida, per i nostri commercianti, è saper coniugare convenienza, competenza, qualità del servizio e relazione personale con il cliente. E per i consumatori è un’opportunità per scoprire che anche sotto casa si possono trovare offerte vantaggiose, con il valore aggiunto della fiducia e dell’assistenza diretta».

Fonte: Confcommercio Firenze e Arezzo - Ufficio Stampa

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