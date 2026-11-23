Incendio sulla A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 373, tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma, dove un autotreno che trasportava bobine di ferro sarebbe andato in fiamme. Sul posto sono intervenuti intorno alle 15.25 i Vigili del Fuoco di Arezzo, con un'APS e un'ABP, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Al momento l'autostrada in direzione sud è chiusa al traffico. Per chi viaggia verso Roma, è consigliato uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e percorrere il raccordo Siena-Bettolle fino a Valdichiana, dove è possibile rientrare in A1.

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