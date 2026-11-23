Martedì 24 novembre si terrà a Empoli l'evento conclusivo della rassegna Germogli - Coltiviamo i diritti dell'umanità di domani. Alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani si terrà la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria per i minori stranieri nati e residenti a Empoli. Quest'anno riguarda le bambine e i bambini con background migratorio nate e nati nel 2015, che hanno dunque concluso un ciclo di studi (le primarie) nelle scuole italiane.

Per questa edizione sono 55 le bambine e i bambini invitati a ritirare la pergamena che saranno consegnate dal sindaco Alessio Mantellassi e dell'assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti. Nell'arco del pomeriggio ci sarà anche un intermezzo musicale a cura di Amine Ezzalzouli, musicista di origini marocchine, e sarà l'occasione per presentare il nuovo istituto del Tavolo delle Cittadinanze, con l'intervento della vice coordinatrice Eliana del Pilar Gonzalez Marquez.

LA CITTADINANZA ONORARIA - L'evento vuole rappresentare un'occasione per ringraziare le famiglie, le bambine e i bambini empolesi che ogni giorno accrescono la nostra comunità di valori, per una società più inclusiva e solidale.

Siamo giunti alla seconda edizione, dopo il debutto nel 2025 con oltre 100 bambine e bambini. L'avvio del percorso prende piede dalla delibera approvata in Consiglio comunale lo scorso 30 settembre 2024 nella quale viene conferito il titolo simbolico della cittadinanza onoraria "a tutti i minori figli di cittadini stranieri che frequentano le scuole del territorio comunale e che abbiano completato almeno un ciclo scolastico". Quindi tutti coloro che, nati a Empoli da genitori stranieri, hanno terminato almeno le scuole elementari e hanno meno di 18 anni, sono stati avvisati con una lettera inviata nelle case delle famiglie negli scorsi giorni.

GERMOGLI - Germogli - Coltiviamo i diritti dell'umanità di domani, è la rassegna di eventi che il Comune di Empoli organizza per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre). L'edizione di quest'anno è dedicata all'articolo 15 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata nel 1989. L’articolo promuove il diritto dei bambini e delle bambine di stare insieme agli altri, un diritto inalienabile per la crescita dei più piccoli e la promozione della solidarietà e dell'amicizia

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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