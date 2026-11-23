In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Amministrazioni comunali di Pelago, Pontassieve e Rufina, in collaborazione con una vasta rete di associazioni e realtà del territorio, promuovono per sabato 28 novembre con partenza alle ore 14.30 da San Francesco (Pelago) e arrivo a Pontassieve, la camminata/corteo “Uomini e donne in cammino contro la violenza: la responsabilità di esserci”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ribadire che la violenza sistemica di genere è un problema culturale e sociale che riguarda l'intera collettività, chiamando in causa in prima persona anche la componente maschile della società.

Il programma della manifestazione si articola in tre fasi simboliche e operative lungo un percorso condiviso tra i due comuni: alle ore 14.30, dal Circolo ARCI Rinascita 72 in piazza Unità d’Italia a San Francesco (Pelago), prenderà il via il primo spezzone composto da uomini, persone di socializzazione maschile e alleati. Sotto il messaggio “#noncisonoscuse Cambia uomo cambia”, questa prima parte del corteo intende rompere il silenzio e la complicità culturale, affermando il principio che chi non subisce direttamente la discriminazione debba compiere il primo passo senza delegare la lotta esclusivamente alle donne. Procedendo lungo via del Molino e via Forlivese, il corteo raggiungerà piazza Verdi a San Francesco (Pelago), qui le donne, si uniranno alla marcia, trasformando l'adesione ideale in un'alleanza concreta sul territorio.



I partecipanti proseguiranno insieme attraversando il ponte sul fiume Sieve intitolato alle “Vittime di femminicidio” e via Gori, fino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve. La giornata si concluderà con un momento collettivo di ascolto, confronto, letture e interventi istituzionali volto a promuovere azioni preventive concrete sul territorio.

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento e l'adesione delle organizzazioni sindacali, associazioni culturali, sociali e di categoria e numerose altre realtà locali.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

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