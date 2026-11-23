I fondi europei come strumento di emancipazione femminile. È il concetto al centro dell’incontro che si è tenuto stamani, 23 novembre, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, nell’ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana dedicata al cammino per la piena affermazione dei diritti delle donne. “I fondi europei e la parità di genere: valutazioni e opportunità” il titolo dell’iniziativa, che ha visto in apertura i saluti dell’assessora alle Pari opportunità e ideatrice della rassegna Cristina Manetti e, a seguire, gli interventi delle autorità di gestione, oltre a quelli di ricercatori e ricercatrici e testimoni delle buone pratiche messe in atto in Toscana grazie alle risorse Ue.

“I fondi europei sono una risorsa vitale per tantissime delle politiche che portiamo avanti in Regione Toscana, tante rivolte proprio alle parità di genere – ha spiegato Manetti –. Rappresentano un’opportunità concreta per realizzare quelle azioni che ci permettono di stare al fianco delle donne e supportarle nelle sfide che ancora oggi, nel 2026, si trovano a dover affrontare: nel mondo del lavoro, in quello dello studio, nella famiglia e in generale nella realizzazione di sé all’interno della società. È grazie ai fondi europei infatti che abbiamo concretizzato ad esempio, tra le prime regioni in Italia, la misura Nidi Gratis, che solleva le famiglie da un carico di cura che ancora oggi ricade principalmente sulle donne, o che siamo in grado di sostenere l’imprenditoria femminile, in particolare nel campo dell’agricoltura. Quello verso la piena affermazione dei diritti delle donne è un percorso che passa attraverso politiche mirate, attente alle esigenze e alle necessità di un mondo che cambia, e i fondi europei rappresentano uno strumento imprescindibile che ci permette di stare al passo con questa sfida”.

Al centro della mattinata dunque le opportunità offerte dalla Regione Toscana nell’ambito della parità di genere grazie ai fondi Fse+, Fesr, Feasr, Feampa e Interreg. In particolare, uno degli strumenti più incisivi per affrontare i gap di genere si conferma l’Fse+ - Fondo Sociale Europeo Plus, attraverso cui la Toscana, tramite il Programma Regionale 2021-2027, assegna oltre 372 milioni di euro (372.425.465 euro) ad azioni che promuovono la parità e il rafforzamento delle opportunità per le donne: una quota che corrisponde al 34% della dotazione complessiva del programma. Di questi, 51,1 milioni di euro sono destinati all’occupazione, per favorire l’accesso, la permanenza e la crescita delle donne nel mercato del lavoro, 92,9 milioni all’istruzione e la formazione, con un’attenzione particolare alla promozione di discipline stem, e 228,5 milioni di euro all’inclusione sociale.

Anche nell’ambito del Fesr la Toscana è virtuosa in materia di attenzione alle donne, dato che con il 7% della dotazione complessiva assegnata alle politiche di genere si colloca al di sopra della media europea del 5%.

L’evento di stamattina è stato anche l’occasione per anticipare alcuni dati del “Rapporto sulla condizione economica delle donne in Toscana 2026” elaborato da Irpet, l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, che sarà pubblicato a gennaio. Dalla ricerca emerge che in Toscana l’accesso delle donne al lavoro è cresciuto in maniera consistente negli ultimi anni, con la percentuale di donne occupate sul totale che è salita dal 54% al 64% in vent’anni. Permangono invece divari in materia di retribuzione, con le donne toscane che (nel 2024) per ogni 100 euro guadagnati da un uomo ne hanno guadagnati 78, di ricorso al part time, che interessa il 41% delle donne dipendenti contro il 19% degli uomini, e di gestione del carico di cura, che nelle coppie in cui entrambi lavorano ricade per due terzi sulle donne.

“Si parla molto spesso di denatalità ma se vogliamo sperare che i dati cambino dobbiamo aiutare le donne a non dover essere costrette a scegliere tra il lavoro e la maternità – sottolinea Cristina Manetti – cercando di incentivare il bilanciamento tra vita privata e impegno nel lavoro e una ripartizione più equa dei carichi di cura”. In questa direzione va il nuovo avviso regionale per i piani di welfare aziendale, che integra fino al 100% la retribuzione dei padri nei primi tre mesi di congedo parentale.

“Per quanto riguarda la parità di retribuzione – conclude l’assessora – la nostra Costituzione è chiara: alla donna lavoratrice spetta, a parità di lavoro, la stessa retribuzione del lavoratore. Spesso purtroppo però nella realtà non è così. Dobbiamo quindi insistere e monitorare affinché quello che è scritto nella nostra Carta sia attuato nella vita di tutti i giorni”.

All'iniziativa ha preso parte anche la Fondazione Giacomo Brodolini. Tra le buone pratiche di inclusione lavorativa al femminile, durante la mattinata è stata presentata l’esperienza della scuola di ricamo “punto Tavarnelle” promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle, con l’intervento del sindaco David Baroncelli.

Fonte: Regione Toscana

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