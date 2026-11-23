Una risposta concreta al fabbisogno di nuove competenze digitali e commerciali delle imprese del territorio, con l'obiettivo di creare professionalità da inserire in organico. È questo il principale obiettivo dei due nuovi percorsi formativi gratuiti promossi da ASEV in partnership con Adiacent e Voip Voice, due realtà aziendali leader nel settore digitale e delle telecomunicazioni che parteciperanno attivamente al progetto.

Entrambi i percorsi sono interamente gratuiti, finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inseriti nell'ambito di Giovanisì, offrendo concrete opportunità di inserimento lavorativo dal momento che sono stati progettati in base alle esigenze delle effettive esigenze aziendali.

Entrambi i corsi si svolgeranno a Empoli nel periodo compreso tra dicembre 2026 e settembre 2027, prevedono 15 posti ciascuno e hanno una durata complessiva di 600 ore, di cui 146 ore di aula, 224 ore di laboratorio, 30 ore di orientamento e 200 ore di stage in azienda, momento chiave per entrare in contatto diretto con le realtà partner. Al termine e al superamento dell'esame finale viene rilasciata la qualifica professionale di Tecnico (Livello IV EQF).

I corsi

Nello specifico dei due percorsi, il Tecnico delle attività di marketing forma professionisti in grado di supportare le imprese nella comunicazione, nell'analisi di mercato e nella promozione. Gli allievi acquisiranno competenze nel digital marketing, nella gestione dei canali social e web, nell'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi e nella definizione delle strategie di posizionamento e pricing, mentre il Tecnico delle attività di vendita di prodotti e soluzioni IT prepara figure con un doppio profilo, tecnico e commerciale, molto ricercate dalle aziende del settore ICT. Il percorso approfondisce l'analisi dei bisogni tecnologici dei clienti, la formulazione di offerte commerciali personalizzate, le tecniche di negoziazione, gli aspetti contrattuali e l'assistenza post-vendita.

I due corsi offrono concrete opportunità

I corsi si svolgono a Empoli in via Piovola 138 presso la sede di ASEV all’interno del Polo Tecnologico di SESA con orario giornaliero, mattina o pomeriggio.

Oltre alla frequenza gratuita, per agevolare la partecipazione sono previsti rimborsi spese per vitto e viaggio e un'indennità di frequenza al raggiungimento dell'attestazione finale o della frequenza minima obbligatoria del 70% e superamento dell’esame finale.

Iscrizioni

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 3 dicembre 2026 tramite consegna a mano presso la segreteria ASEV (Via delle Fiascaie 12, Empoli) oppure tramite invio via PEC all'indirizzo asev@pec.it, allegando documento d'identità, titolo di studio e curriculum vitae. Tutti i candidati sosterranno un colloquio motivazionale e una valutazione delle competenze in ingresso.

Per informazioni

Segreteria ASEV – Via piovola 138, Empoli

Tel: 0571/76650 | Email: info@asev.it

Referenti: Valentina Sieni (v.sieni@asev.it) e Chiara Borri (v.sieni@asev.it)