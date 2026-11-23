A pochi giorni dal Consiglio comunale dello scorso martedì 17 novembre, nel quale si è discussa anche l'interpellanza presentata da Filo Rosso San Miniato sull'acquisto della casa della famiglia Taviani e sull'avvio del percorso per la nascita della Fondazione Fratelli Taviani, interviene anche Forza Italia San Miniato. Il gruppo consiliare rilancia la necessità di investire sul progetto legato ai due registi, guardando alla possibilità di farne "una realtà e un centro cinematografico di livello europeo o internazionale", e coglie l'occasione anche per riportare al centro del dibattito la valorizzazione del centro storico e dell'area dello Scioa.

La nota integrale

"L'interpellanza è interessante perché non pone un problema da risolvere nell'immediato ma pone una serie di considerazioni che devono essere affrontate perché in prospettiva possono dare più lustro al nostro comune e gettare le basi per dare a San Miniato una impronta sovranazionale.

Forza Italia pose qualche tempo fa questo problema; non è certamente un problema di primogenitura ma di gettare le basi per fare di San Miniato un centro importante per la cinematografia e il rilancio della città partendo già da alcune iniziative o eventi sui Taviani che nel tempo sono stati fatti.

Già nel 2013 si parlava della nascita di una fondazione coinvolgendo la famiglia Taviani.

L'acquisto della casa natale potrebbe essere la sede naturale per fare una realtà e un centro cinematografico di livello europeo o internazionale.

Il sindaco fa riferimento a una serie di interlocuzioni con la famiglia ma non da certezza se queste interlocuzioni sono state coltivate se hanno portato a qualche passo in avanti oppure sono ancora allo stato embrionale.

Ci sembra di notare una passività e un lassismo che ci lascia perplessi e lascia seri dubbi su una seria volontà di proseguire su questo intendimento.

È chiaro che un progetto di queste dimensioni chiama in causa anche la regione però il sindaco non ci ha dato risposte se sono state portate avanti delle interlocuzioni con il presidente della regione.

Ma l'analisi di questo punto in discussione offre l'opportunità di ripresentare le proposte fatte da Forza Italia anche in altre occasioni e per dare risposte sullo sviluppo e conoscenza anche di quella parte della città che risulta un po' trascurata e dimenticata: lo Scioa.

La parte della città che va da piazza Bonaparte a Piazza XX settembre presenta bei palazzi fino arrivare al palazzo migliorati.

Lungo la strada troviamo il museo di Dilvo lotti la sede dell'Accademia degli euteleti con il suo archivio per arrivare anche all'Auditorium che potrebbe diventare il teatro che manca a San Miniato dopo la distruzione del 1944 da parte dei tedeschi.

Certamente siamo ben consci delle difficoltà che potrebbero esserci nel trasformare l'Auditorium in teatro però pensiamo sia il caso di valutare questa soluzione.

Le ventilate ipotesi di realizzare un teatro a San Miniato basso contrastano con il nostro concetto di considerare San Miniato per la sua storia e per la sua cultura il salotto buono del comprensorio e come tale andrebbe valorizzato.

Gruppo Forza Italia San Miniato