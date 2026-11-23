Debiti per quasi 8,5 milioni di euro, che avrebbe accumulato 'caricandoli' ad alcune società che, in ragione delle situazioni debitorie, venivano "lasciate morire", favorendo altre verso cui venivano indirizzate le commesse più importanti, alcune anche con enti pubblici o partecipati.

Per questo la Guardia di finanza di Lucca, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha sottoposto a sequestro tre società riconducibili a un noto imprenditore lucchese, che le Fiamme Gialle rendono noto essere "già coinvolto in passato in altre vicende di bancarotta".

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lucca avrebbero consentito di individuare "un complesso e articolato sistema fraudolento basato su una 'super società' attorno alla quale ruotavano società satelliti in liquidazione giudiziaria, sempre appartenenti al medesimo gruppo aziendale".

Secondo quanto ricostruito, il totale delle posizioni debitorie maturate nei confronti dell'Erario ammonterebbe a 8.496.088,44 euro.

A tradire l'imprenditore, come spiega la Guardia di finanza, sarebbe stata la sua passione per i social e per la sponsorizzazione delle attività attraverso i canali multimediali. I finanzieri sono infatti riusciti a risalire all'uomo perché "continuava ad utilizzare i profili delle precedenti società già fallite e per le quali era stato coinvolto in procedimenti per bancarotta".

Il gip di Lucca, accogliendo le richieste dei finanzieri, condivise dalla locale Procura della Repubblica, e con lo scopo di tutelare il patrimonio societario e le pretese dell'Erario, ha disposto il sequestro dell'intero gruppo societario "sano", composto da tre società, tra cui una operante nel settore del marketing e della formazione digitale.

Le tre società sottoposte a sequestro sono ancora in grado di operare. Per questo l'autorità giudiziaria ha nominato un amministratore giudiziario che proseguirà le attività d'impresa, salvaguardando i dipendenti e i clienti, per i quali restano in essere le commesse in corso.

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