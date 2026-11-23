Continua l'operazione di rilancio della Sezione Comunale di Gambassi Terme - Montaione della Lega Italia Federale, con il Commissario Marco Cordone anche Vicesegretario Provinciale di Firenze del Movimento politico guidato da Matteo Salvini (Segretario Federale della Lega Italia Federale e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana).

Domani, 24 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13, in piazza Giuseppe Di Vittorio a Gambassi Terme, in occasione del mercato settimanale, sarà allestito un punto d'ascolto con i cittadini.

A tal proposito, è intervenuto il Commissario comunale Marco Cordone:

"Questo territorio che comprende una parte importante della cosiddetta Valdelsa fiorentina costituita dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione, i due piccoli Comuni (piccoli perché sono Enti con popolazioni inferiori ai 5.000 abitanti), è strategico a livello politico amministrativo perché qui c'è tanta storia della nostra Toscana senza dimenticarci che è una zona importantissima dato che è attraversata da una delle grandi Vie storiche quale è la Via Francigena ed inoltre, Gambassi Terme, è l'unico Comune termale della Provincia Metropolitana di Firenze.

Il percorso politico che abbiamo ricominciato ci fa sentire come il Pellegrino raffigurato nella statua ubicata in piazza Roma che ancora aveva tanti chilometri da percorrere prima di imbarcarsi per la Terra Santa ma noi abbiamo l'umiltà di andare avanti fino all'approdo finale perché crediamo in quello che facciamo ed il lavoro da compiere non ci spaventa. Inoltre, la nostra Sezione (la prima della Lega in tutta la Toscana), è intitolata alla memoria di due militanti che si sono impegnati con me negli scorsi anni per rappresentare al meglio le istanze della Lega in questi territori, ricchi di identità: Mauro Olmucci e Mario Infante senza dimenticarci di Antonino Sciacca. Vogliamo rilanciare le idee leghiste in questi territori, ricordandoci di questi uomini che per anni hanno servito la Lega e non si sono serviti di essa. Pertanto, ricordiamo a tutti che la Sezione della Lega di Gambassi Terme è intitolata a Mauro Olmucci e Mario Infante. Si riprende un percorso cominciato 22 anni fa e purtroppo per cause di forze maggiore, quasi interrotto 2 orsono e ora riprendiamo con grande lena, mettendoci a disposizione dei cittadini".

LEGA ITALIA FEDERALE SEZIONE COMUNALE DI GAMBASSI TERME - MONTAIONE/UFFICIO COMUNICAZIONE