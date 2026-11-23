Come sempre, quando si perde, resta qualche rimpianto. L'Use Computer Gross, battuta nel big match dalla forte Chiavari, non fa eccezione. Ripensando alla sfida di Santa Margherita Ligure, pesano infatti la pessima percentuale dall'arco, una prima metà di gara opaca e, soprattutto, quel parziale di 0-8 subìto nel finale proprio dopo aver riagganciato i liguri. Vanno però riconosciuti l'indubbio valore della squadra di coach Benedetto e un paio di prestazioni individuali decisive, su tutte quella di Marchini. Resta comunque il dato positivo del carattere: i biancorossi non hanno mai mollato, restando attaccati alla partita fino all'ultimo e dimostrando di non essere secondi a nessuno.

"Perdiamo una gara nella quale non siamo riusciti realmente a entrare per tutto il primo tempo – attacca il tecnico biancorosso Luca Valentino – anche per merito della fisicità e della qualità dei nostri avversari. Nel secondo tempo, però, sono scesi in campo orgoglio e voglia di non mollare mai: siamo riusciti a impattare una partita che sembrava sfuggita ed è questo il segnale più importante, perché conferma quanto questo gruppo creda in ciò che fa".

"Perdere contro una squadra come Chiavari per la sua fisicità, la profondità del roster e le individualità come Marchini, autore di una prova incredibile, in questa fase del campionato ci sta – prosegue il coach – soprattutto con un fatturato così basso dai tre punti, che era la nostra unica reale arma visti i pochi vantaggi che potevamo prenderci vicino a canestro contro questa corazzata. Ora ci aspetta la sosta e poi una sorta di mini-campionato, visto il turno infrasettimanale che ci porterà alla pausa natalizia. Vogliamo arrivarci in crescendo, come fatto finora".

Nel prossimo turno, come anticipato da coach Valentino, la squadra osserverà il turno di riposo per tornare in campo sabato 5 dicembre al Pala Sammontana contro la Stella EBK, formazione romana. Intanto domani a Firenze si opera Giovanni Tosti: al pivot biancorosso verrà ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, prima di iniziare la lunga riabilitazione. Lo rivedremo sul parquet all'inizio della prossima stagione.

Fonte: Ufficio Stampa - Use/Use Rosa

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