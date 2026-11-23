Se il sabato sera aveva regalato un atterraggio morbido al rientro in campo dopo la lunga sosta, la domenica ha addirittura portato il primo posto solitario all'Use Rosa Scotti dopo la sconfitta ad Umbertide di Ragusa. La squadra di Alessio Cioni entra così nel mini-ciclo di ferro che l'attende (sabato a Matelica, poi Napoli in casa, Ragusa fuori ed Alcamo in casa) con i gradi di prima della classe.

Prima di guardare avanti, c'è da fare il punto con una delle tante giovani empolesi, ormai quasi una 'veterana' per il suo percorso con indosso la maglia della Scotti. Si comincia dall'attualità, ovvero la vittoria netta contro Salerno.

"Abbiamo vinto ed è ciò che conta - spiega Sara Casini – ma queste due settimane sul divano un pò si sono fatte sentire. Non siamo state brillantissime e si è visto soprattutto nella prima parte della gara nella quale abbiamo arrancato molto sia in attacco ma soprattutto in difesa. Eravamo poco aggressive ed attente ma poi, piano piano, siamo migliorate. Questo deve farci capire che l'impatto con la partita è sempre importante e che dobbiamo entrare in ogni occasione in campo con la faccia giusta. Dobbiamo e possiamo fare meglio".

Imbattibilità e primo posto cosa significano? "Sono segnali importanti – prosegue la play – ma la classifica meglio non guardarla. Dobbiamo pensare partita dopo partita e direi anche allenamento dopo allenamento. Poi alla fine faremo i conti. Ora ci attende un ciclo difficile da qui alla sosta natalizia. Sono partite durissime e difficilissime che vogliamo affrontare nel modo giusto. Ora pensiamo a Matelica, dopo sarà il momento delle altre".

Fonte: Ufficio Stampa - Use/Use Rosa

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