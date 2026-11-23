L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana punta sull’innovazione e sulla formazione d’eccellenza per affrontare le sfide delle emergenze infettive e dell’antibiotico-resistenza, attraverso un’iniziativa di formazione avanzata basata su simulazioni realistiche e sulla verifica delle procedure interne di risposta. Nelle giornate del 16 e 19 novembre scorsi circa 100 professionisti tra medici, infermieri e personale della Direzione sanitaria hanno partecipato a un percorso formativo intensivo, finalizzato a mettere alla prova protocolli, capacità organizzative e strategie di gestione delle emergenze legate alle malattie infettive. A guidare le esercitazioni è stata la dottoressa Elena Savoia, della Harvard T.H. Chan School of Public Health, esperta internazionale di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, che ha accompagnato i partecipanti nell’analisi di scenari operativi e nella valutazione delle procedure. L’obiettivo dell’iniziativa è stato di superare i modelli tradizionali di formazione, privilegiando un approccio innovativo, esperienziale e orientato alla pratica, nel quale la simulazione diventa uno strumento concreto per individuare criticità, valorizzare le competenze e migliorare la capacità di risposta dell’organizzazione.

Attraverso le esercitazioni, i professionisti hanno potuto confrontarsi con situazioni complesse, condividere criticità e possibili soluzioni organizzative, discutere l’efficacia dei percorsi decisionali e operativi e individuare opportunità di miglioramento delle procedure interne. Un contributo tecnico e scientifico fondamentale alla realizzazione delle attività è stato assicurato dalla professoressa Caterina Rizzo e dal dottor Guglielmo Arzilli dell’Università di Pisa, coinvolti nella preparazione e nello svolgimento dell’iniziativa. Il percorso formativo è stato pianificato e promosso sotto la guida della direttrice generale dell’Aoup Katia Belvedere e della direttrice sanitaria Giuliana Fabbri, a conferma dell’attenzione strategica dell’Azienda verso la sicurezza, la preparazione del personale e l’innovazione delle metodologie formative. La collaborazione con un’esperta di Harvard ha rappresentato un’importante opportunità di confronto con metodologie formative internazionali, favorendo l’integrazione tra conoscenze scientifiche, esperienza clinica e applicazione pratica, in una prospettiva di apprendimento condiviso e miglioramento continuo. Investire nella simulazione significa investire nella sicurezza dei pazienti e degli operatori, trasformando la formazione in uno strumento concreto di innovazione e rafforzando la capacità dell’intero sistema ospedaliero di affrontare situazioni complesse. Con questa iniziativa, l’Aoup conferma la volontà di promuovere una sanità sempre più preparata, innovativa e capace di anticipare le emergenze, mettendo al centro le competenze dei professionisti, la collaborazione multidisciplinare e la qualità della risposta assistenziale.

Nella foto i partecipanti alla formazione sulle emergenze infettive

Fonte: Aou Pisana - Ufficio Stampa

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