La commissione elettorale rende noto che sono aperte le candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Pubblica Assistenza di Montopoli in val d'Arno Odv.
I soci tesserati che intendessero candidarsi possono ritirare i relativi moduli presso la sede dell'associazione, in Via E. Mattei n°4.
Le candidature per le elezioni, che si svolgeranno in data 13 Dicembre 2026, dovranno essere consegnate nelle mani dei componenti della Commissione Elettorale o presso la Segreteria dell'Associazione entro le ore 22 del 30 Novembre 2026
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