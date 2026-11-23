A 60 anni dall'alluvione nasce la Carta di Firenze, per regolamentare il volontariato spontaneo, del quale una delle manifestazioni più conosciute e più belle fu proprio quella degli angeli del fango del 1966. La Carta è frutto di un intenso lavoro cominciato il 26 ottobre scorso e oggi vede la luce al termine di una giornata dedicata al volontariato spontaneo nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.

Nel Salone dei Cinquecento si sono confrontati gli angeli del fango e i volontari intervenuti nelle emergenze più recenti insieme a tutti il sistema di Protezione civile che opera in Toscana. A chiudere i lavori presente il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro e il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano. La Carta individua una prima cornice condivisa per integrare l'aiuto spontaneo dei cittadini nel sistema di protezione civile, con le attività idonee in un contesto che garantisca la massima sicurezza possibile

La maggioranza dei partecipanti al confronto ha indicato come più appropriata la denominazione "volontariato occasionale", in coerenza con l'articolo 31 del Codice della protezione civile.

La Carta propone di prevedere nei piani comunali punti di ritrovo e registrazione separati dalle zone operative e di individuare una figura di riferimento. Tra le ipotesi figura una piattaforma informatica unificata, possibilmente nazionale, per raccogliere le disponibilità e fornire indicazioni sulle aree accessibili e sulle dotazioni necessarie. Il documento affronta anche il tema delle coperture assicurative e propone di ricontattare chi ha prestato aiuto durante le alluvioni, in particolare i giovani, per offrire occasioni di formazione e avvicinamento al volontariato organizzato.

"Il volontariato spontaneo rappresenta una delle espressioni più autentiche e preziose del sistema di protezione civile – ha detto il presidente Giani - Lo abbiamo visto sessant'anni fa con gli Angeli del Fango arrivati a Firenze da ogni parte del mondo e lo vediamo ancora oggi, ogni volta che un'alluvione o un'altra emergenza colpisce una comunità. Si tratta di una straordinaria spinta di solidarietà che nasce dal cuore dei cittadini e che le istituzioni hanno il dovere di valorizzare. La Carta di Firenze nasce proprio con questo obiettivo: individuare strumenti e procedure che consentano di accogliere, orientare e integrare il volontariato occasionale all'interno del sistema di protezione civile, affinché questa disponibilità diventi un aiuto concreto, efficace e sicuro per le popolazioni colpite. Trasformare la generosità spontanea in una risorsa organizzata significa rafforzare la capacità delle nostre comunità di affrontare e superare le emergenze".

"A Campi Bisenzio tanti ragazzi sono arrivati con un messaggio sul telefono e una pala in mano. Sessant'anni prima, a Firenze, altri ragazzi erano arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo per spalare il fango - ha sottolineato l'assessora alla protezione civile del Comune di Firenze Laura Sparavigna - Quando una comunità è colpita, i giovani ci sono e vogliono dare il loro contributo. Sta a noi farci trovare pronti. Con la Carta di Firenze proponiamo che i Comuni stabiliscano già nei piani di protezione civile dove accogliere chi si offre di aiutare, chi gli dà le prime indicazioni e quali attività può svolgere in sicurezza Il volontariato organizzato c'è nelle notti di allerta, nelle esercitazioni e quando le telecamere se ne sono andate. Voglio ringraziare chi garantisce questa presenza ogni giorno. La mia speranza è che un ragazzo arrivato per spalare il fango incontri una di quelle squadre, scopra un'associazione e scelga di tornare. Che trovi un posto in cui la sua voglia di fare diventi competenza e un impegno che dura anche quando il fango non c'è più".

Il percorso è stato avviato su impulso del Dipartimento della Protezione civile e sviluppato in sinergia dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze. Dopo il primo incontro del 26 ottobre al Palagio di Parte Guelfa, il confronto è proseguito in videoconferenza l'11 novembre e con i giovani volontari il 21 novembre. I contributi sono confluiti nel documento di sintesi il 22 novembre, nella sala Pegaso della Presidenza della Regione.

Fonte: Regione Toscana

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