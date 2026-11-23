Cibi ultraprocessati “sfrattati” dalla nuova piramide alimentare regionale. Più prodotti agricoli nel piatto. La Toscana mette al bando bevande zuccherate, snack industriali, patatine ed energy drink, dando seguito all’impegno assunto dal presidente della Regione, Eugenio Giani, anche in occasione dei recenti momenti di confronto con Coldiretti Toscana, che aveva chiesto più volte, anche formalmente, di escludere i cibi ultraprocessati dai futuri bandi della refezione pubblica. Per questi prodotti l’indicazione nell’upgrade della piramide è il consumo zero: non si dovrebbero mangiare.

La relazione tra cibo e salute, in linea con l’approccio One Health, diventa uno dei principali strumenti di sanità pubblica della Regione Toscana. Promuovere il consumo equilibrato di alimenti sani, locali e stagionali e valorizzando il lavoro e l’impegno degli agricoltori, custodi della nostra salute, diventa un pilastro della strategia regionale.

Impegni che Coldiretti aveva inserito tra i punti dello storico Patto di via Cavour, da cui è nata la legge Omnibus, che contiene al suo interno anche il tema dell’alimentazione, e che sono stati ripresi nei recenti accordi con l’Asl Toscana Centro e con l’ISPRO. È il commento soddisfatto di Coldiretti Toscana in merito alla nuova Piramide Alimentare Toscana, presentata questa mattina a Firenze dall’Agenzia Regionale di Sanità.

“L’aggiornamento della piramide alimentare va nella chiara e evidente direzione che Coldiretti, attraverso le sue storiche battaglie a tutela del reddito e della salute dei cittadini, sta portando in ogni sede e piazza in Italia e in Europa. – commenta la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani - Diamo atto al Governatore Giani, alla struttura della Regione Toscana, che ringraziamo, di aver tradotto in una prima concreta azione le nostre istanze. Insieme alla Fondazione Aletheia, con il progetto Campagna Amica per la salute, siamo impegnati con i nostri mercati di Campagna Amica, per permettere ai cittadini di mettere in pratica i principi della Dieta Mediterranea”.

“I tempi sono maturi per escludere i prodotti ultraformulati dalle mense pubbliche rendendo accessibili a migliaia di cittadini ogni giorno alimenti sani, naturali e di origine certa, visto anche l’articolato in discussione sul disegno di legge 47/2026, detto Omnibus, proposto dall’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras. Se sosteniamo gli agricoltori, che sono coloro che portano in tavola quegli alimenti che ci servono per vivere in forza e più a lungo, tuteliamo la salute della nostra comunità. E’ un investimento sul futuro dei toscani e della Toscana” conclude il direttore regionale di Coldiretti, Angelo Corsetti.

Fonte: Coldiretti Toscana - Ufficio Stampa

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