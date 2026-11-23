Una guida aggiornata per orientare le scelte a tavola, promuovere la salute e valorizzare le produzioni agroalimentari locali, unendo le più recenti evidenze scientifiche alla sostenibilità ambientale. È la nuova Piramide alimentare toscana (Pat 2026), presentata lunedì 23 novembre all’Auditorium al Duomo di Firenze.

In venti anni, da quando nel 2006 la piramide alimentare toscana è stata tenuta a battesimo, sono maturate nuove conoscenze scientifiche. Si sono fatte strada nuove sensibilità, come lo stretto legame tra la salute delle persone, quella degli animali e la tutela dell’ambiente. Ed è proprio sulla base di questo approccio e di nuovi studi che la piramide alimentare toscana è stata rivista e corretta. Un’operazione promossa direttamente dalla presidenza della Regione.

La struttura resta articolata su sei livelli per frequenza e quantità di consumo decrescenti – dal vertice da limitare fino alla base da privilegiare – ma cambia la posizione di alcuni alimenti, per promuovere il benessere a tavola insieme alla cura del paesaggio e delle filiere agroalimentari toscane. La grafica non riporta grammi o frequenze rigide, una scelta per facilitare la lettura quotidiana. Indicazioni pratiche e più dettagliate sulle quantità preferibilmente da consumare arriveranno comunque nelle prossime settimane, con specifici approfondimenti che accompagneranno la piramide.

“La prevenzione – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani - è lo strumento più importante che abbiamo per difendere la salute delle persone e mangiare bene è la cosa migliore che possiamo fare per ridurre i rischi di patologie importanti o contro malattie croniche che possono svilupparsi in tarda età, come obesità e diabete, accanto ad un ambiente sano dove vivere e corretti stili di vita. Una scelta per la nostra salute che, in prospettiva, riduce anche il carico di accessi al sistema sanitario”. “La piramide alimentare toscana – aggiunge il presidente – è ancorata a solide conoscenze scientifiche, ma è anche un segno di identità regionale. La Toscana è oggi terza in Italia per aspettativa di vita: 84 anni. Alimentazione, ambiente e agricoltura contribuiscono a questo risultato e la dieta proposta, fatta di varietà di alimenti nelle giuste proporzioni, dovrebbe essere conosciuta fin dall’infanzia”.

“La Toscana è prima in Italia per denominazioni protette e un terzo della superficie agricola toscana è coltivata con metodo biologico – evidenzia l’assessore all’agricoltura, ma anche ad economia e turismo, Leonardo Marras -. Si tratta di un’agricoltura collinare, fatta di filiere locali, che è anche custode del territorio e della cura del paesaggio. Sostenibilità, identità territoriale e qualità sono protagonisti del nostro settore agroalimentare. Mangiar toscano vuol dire mangiare sano e fa bene anche alla tenuta economica delle nostre comunità”.

"La revisione della piramide alimentare toscana dimostra come la ricerca e l’epidemiologia possano tradursi in strumenti semplici e accessibili, capaci di orientare le scelte quotidiane verso stili di vita più sani e sostenibili – afferma Giovanni Grasso, commissario straordinario di Ars Toscana –. Ringrazio il presidente Eugenio Giani per aver sostenuto con convinzione questo progetto di prevenzione, insieme a Fabio Voller, ai ricercatori dell'Ars e a tutti gli esperti che hanno contribuito al percorso scientifico di revisione e aggiornamento".

"La nuova Pat conserva un legame stretto con il patrimonio agroalimentare toscano – spiega Fabio Voller, coordinatore dell’Osservatorio di epidemiologia di Ars Toscana –. L'obiettivo è valorizzare le produzioni locali non solo per il loro valore economico e culturale, ma per il contributo a un'alimentazione sana. La preferenza per cibi freschi, stagionali e poco trasformati, insieme alle filiere corte e alla tutela della biodiversità e del benessere animale, lega indissolubilmente la salute al territorio".

Principali novità: più spazio ai vegetali e distinzione tra le carni

Il nuovo modello rafforza la dieta mediterranea, premiando gli alimenti di origine vegetale e riorganizzando le fonti proteiche.

Alla base, accanto a ortaggi, frutta fresca, erbe aromatiche e funghi, trova spazio l’olio extravergine di oliva, riconosciuto per il suo valore protettivo.

Al secondo livello, insieme ai cereali – confermati a questo gradino e da preferire quasi esclusivamente integrali – si spostano dal terzo legumi, frutta secca in guscio e castagne, valorizzando così le proteine vegetali e i prodotti della tradizione toscana come fagioli, ceci, lenticchie, fave, noci e castagne.

Al terzo livello accanto a latte e yogurt arriva dal gradino superiore il pesce: soprattutto quello azzurro o "povero" di piccola taglia, come alici, sardine, sgombro, palamita e sugarello, insieme a quello allevato nel Tirreno toscano. Lo spostamento vuole incentivarne il consumo, a fronte dei benefici cardiovascolari.

Al quarto livello trovano invece posto, come nella precedente versione della piramide alimentare, le carni bianche avicole e le patate, ora affiancate da uova e formaggi, che rivalutati dagli studi più recenti si spostano dal terzo livello.

Tra le modifiche più rilevanti ai piani alti c'è la separazione tra carne rossa fresca, collocata al quinto livello, e carni trasformate come salumi e insaccati, che restano al sesto livello tra gli alimenti da consumare solo occasionalmente. Allo stesso modo, i biscotti secchi da colazione (quinto livello) vengono distinti da torte e dolci di pasticceria, che rimangono collocati al vertice e dunque da dosare con particolare attenzione nella dieta.

Spariscono infine dalla grafica bevande zuccherate, snack industriali, patatine ed energy drink: per gli ultraprocessati l'indicazione è il consumo zero, trattandosi di prodotti da escludere completamente da una dieta equilibrata.

Stili di vita e vino e indicazioni

Rimangono alcuni consigli che sono pilastri del vivere sano, come bere molta acqua, fare attività fisica e mantenere un peso adeguato. All’esterno della piramide rimane anche il vino, con l'invito ad un consumo moderato limitato ai pasti e riservato solo a chi già lo consuma. La posizione è il frutto di un attento confronto scientifico, che ha soppesato i rischi legati all'alcol e i dati più recenti (2025-2026) sugli effetti protettivi del vino rosso quando consumato con moderazione durante i pasti, ovvero meno di due bicchieri al giorno.

Un lavoro scientifico condiviso

L'aggiornamento è stato coordinato dall’Agenzia regionale di sanità (Ars) con un gruppo interdisciplinare composto da esperti di Regione Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena, Scuola Superiore Sant'Anna, Ispro e Accademia dei Georgofili. Il risultato nasce da una sintesi condivisa basata sulle evidenze scientifiche più solide e sulle linee guida della Società italiana di Nutrizione umana (Sinu).

I prossimi passi

L'appuntamento fiorentino di oggi ha rappresentato il primo momento pubblico di restituzione della nuova Piramide e ha segnato l'avvio di un percorso di diffusione e approfondimento sul territorio. Nelle prossime settimane verranno realizzati materiali informativi mirati per cittadini, operatori sanitari, scuole e rappresentanti del mondo agricolo, economico e turistico, affinché il modello diventi uno strumento concreto per promuovere la salute e il buon vivere in Toscana.

Fonte: Regione Toscana e Ars Toscana - Uffici Stampa

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