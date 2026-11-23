I carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver minacciato e tentato di aggredire i militari in servizio presso una caserma.

L'episodio è avvenuto intorno alle 3.30, nella notte tra sabato e domenica, in via Guido da Pisa. L'uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica e con una ferita alla testa già presente.

Una volta arrivato in caserma, senza apparente motivo, ha iniziato a rivolgere insulti e minacce al militare di servizio. Considerata l'aggressività dell'uomo, è stato richiesto l'intervento di una pattuglia.

La situazione non è migliorata neppure con l'arrivo dei rinforzi. Il 28enne ha infatti continuato a mantenere un atteggiamento ostile, arrivando a scagliarsi fisicamente contro i carabinieri nel tentativo di aggredirli. I militari sono riusciti a contenerlo e a immobilizzarlo, procedendo quindi all'arresto.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, il 28enne è stato successivamente rimesso in libertà, senza l'applicazione di alcuna misura cautelare.

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