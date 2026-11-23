Si terrà sabato 28 novembre nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio la XLIII edizione del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive: alle 10 la Sessione Letteraria e alle 17 quella dedicata alle Arti Visive.

La presentazione si è svolta questa mattina a palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, dove sono intervenuti Marco Cellai, presidente del Centro Culturale Firenze-Europa ‘Mario Conti’ e organizzatore dell'evento; Anna Maria Giglio, vicepresidente e segretaria della Giuria Letteraria; Enrico Nistri, presidente della Giuria Letteraria; Roberta Fiorini, segretaria della Giuria Arti Visive.

“La storia del Premio, con quasi mezzo secolo di attività, testimonia la sua forte radicazione nel panorama culturale fiorentino e la crescente rilevanza internazionale, confermata dalla partecipazione costante di artisti e letterati provenienti da tutto il mondo”, ha dichiarato Marco Cellai. Il presidente ha inoltre sottolineato la valenza culturale e artistica delle 598 opere a concorso quest’anno (263 nelle arti visive e 335 in letteratura). “Dal 2014 a oggi, con l’interruzione del 2020 a causa della pandemia, le partecipazioni hanno raggiunto complessivamente quota 2.564 nel comparto artistico e 4.713 in quello letterario”, ha spiegato.

Sabato prossimo, dopo i saluti di Marco Cellai e dell’assessora all’Urbanistica del Comune di Firenze, Caterina Biti, la cerimonia si aprirà con la consegna delle Targhe simbolo del Premio, riconoscimenti d'onore nei campi della cultura, delle arti, delle professioni, dell'informazione, dello sport, dell'impegno sociale, del volontariato e del commercio. Saranno quindi proclamati i Vincitori e i Segnalati d'Onore del Premio Firenze 2026 per la Letteratura, nelle categorie della Poesia edita, Poesia inedita, Saggistica, Narrativa e Racconto inedito, e per le Arti Visive, nelle sezioni Fotografia, Grafica, Scultura e Pittura. Verranno inoltre assegnati i Premi Firenze Giovani, riservati a letterati e artisti under 35, e i Premi Speciali sponsorizzati da Estra, MA-EC Gallery, Publiacqua, Toscana Energia, Rotary Club Firenze Ovest e Automobile Club Firenze. Seguirà l’assegnazione dei Premi del presidente del Centro Culturale e dei presidenti delle Giurie Letteraria e Arti Visive, del premio ‘Mario Conti’ e dei riconoscimenti ‘alla Carriera Artistica’.

Le opere selezionate nella Sezione Arti Visive del Premio Firenze saranno inoltre protagoniste di una rassegna espositiva che sarà ospitata a palazzo Bastogi (via Cavour 18), sede del Consiglio regionale, dal 4 al 25 febbraio 2027.

“Anche quest’anno abbiamo riscontrato una buona qualità nelle opere poetiche presentate. Approfondendo la lettura, emerge come gli autori, attraverso i propri versi, riescano a raccontare la vita, le emozioni e le esperienze personali con sensibilità e originalità. Se nella poesia edita il livello qualitativo si conferma particolarmente elevato, anche tra gli autori della sezione inedita emergono voci interessanti e caratteristiche espressive meritevoli di attenzione. È proprio questa ricchezza di contenuti e sensibilità a rappresentare il valore più importante del nostro lavoro di giuria”, ha detto Anna Maria Giglio.

“Anche in questa quarantatreesima edizione la qualità delle opere letterarie pervenute si è rivelata di altissimo livello. Il Premio Firenze si conferma un osservatorio privilegiato sulla vitalità della scrittura contemporanea, capace di valorizzare voci affermate accanto a nuovi talenti”, ha sottolineato Enrico Nistri.

“La mostra sarà un’importante occasione di valorizzazione dell’arte e del confronto internazionale, con opere selezionate nelle quattro sezioni di pittura, grafica, fotografia e scultura e artisti provenienti da Paesi come Argentina, Cina e Giappone. La presentazione del catalogo, che documenta tutte le opere in concorso, permetterà inoltre di dare visibilità e riconoscimento a tutti gli artisti partecipanti, non soltanto ai premiati, valorizzando la ricchezza e la varietà delle loro espressioni artistiche”, ha concluso Roberta Fiorini.

Era presente alla conferenza stampa il consigliere regionale Jacopo Cellai.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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