Un accordo di tre anni per sostenere le associazioni di volontariato della Protezione civile toscana
Regione e sezione toscana del Lions Club international firmano un protocollo d'intesa della durata di tre anni a sostegno delle organizzazioni di volontariato della protezione civile toscana. "Una iniziativa importante" commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani.
Alla firma dell'intesa e alla presentazione del progetto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione, è intervenuta una folta delegazione con i labari di più club
I Lions in particolare offriranno supporto nella raccolta di fondi per migliorare la capacità complessiva di risposta nelle situazioni di emergenza e nel potenziamento delle dotazioni tecniche ad uso della colonna mobile regionale..
Regione e Lions elaboreranno insieme un documento programmatico sui bisogni.
"I Lions - sottolinea ancora Giani - tradizionalmente dedicati ad iniziative di interesse generale nel campo della cultura, del sociale e della sanità, entrano con questo accordo regionale nel mondo della protezIone civile. Aiuteranno le organizzazioni di volontariato e le istituzioni fornendo idrovore ed altre apparecchiature. Un impegno, nell'interesse dei cittadini, meritorio".
Dopo Giani ha preso la parola il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika che ha illustrato il progetto.
Fonte: Regione Toscana
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