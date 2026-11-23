Rifiuti abbandonati, resti di cibo e bevande e bottiglie di vetro rotte. È questo lo scenario che alcuni cittadini di Vinci hanno segnalato ieri mattina al sindaco Daniele Vanni, dopo aver trovato il parco in queste condizioni al termine della serata precedente.

"Un comportamento inaccettabile", ha commentato sui social il sindaco Vanni, sottolineando come "deturpare uno spazio pubblico frequentato da tante persone rappresenta un serio pericolo per i bambini, le famiglie e tutti coloro che vivono quotidianamente il parco".

Il sindaco ha fatto sapere di aver immediatamente attivato Alia per un intervento straordinario di pulizia, disponendo anche l'invio di una pattuglia della polizia municipale, che ha effettuato un sopralluogo nell'area.

Durante gli accertamenti, gli agenti avrebbero rinvenuto "scontrini e altri elementi utili a risalire ai responsabili", ha scritto Vanni. A questi indizi si aggiungeranno le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza presenti nel Parco dei Mille, che saranno utilizzate per cercare di identificare i responsabili.

"È bene ricordarlo: abbandonare rifiuti nell'ambiente non è una semplice ragazzata né una bravata senza conseguenze - ha aggiunto il sindaco nel post -. È un comportamento che può avere rilevanza penale e comportare sanzioni molto pesanti, da 1.500 fino a 18.000 euro nei casi previsti dalla legge".

"Gli spazi pubblici appartengono a tutti e abbiamo il dovere di rispettarli", conclude Vanni.

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