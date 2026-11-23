"Occorre la massima trasparenza per fare luce sulle concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma nell'area delle Saline di Volterra e della Val di Cecina. I cittadini e le amministrazioni locali hanno il diritto di sapere con esattezza quanto sale e quanta acqua vengono prelevati dal sottosuolo, quanto incassa la Regione e, soprattutto, quante di queste risorse tornano effettivamente sui territori interessati". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un'interrogazione per fare piena chiarezza sul periodo 2020–2025.

"L'estrazione del salgemma in Val di Cecina - spiega Stella - avviene attraverso un processo che comporta l'immissione nel sottosuolo di ingenti quantitativi di acqua dolce per il successivo pompaggio della salamoia. Parliamo di attività che incidono profondamente sulle risorse idriche e sull'equilibrio ambientale dell'area, e sulle quali la Regione esercita le competenze concessorie e riscuote canoni e imposte regionali, queste ultime portate al 300% già dal 2013. Non dimentichiamo che l'articolo della legge regionale 45/1997 che stabilisce in modo tassativo che il gettito dei canoni minerari debba essere destinato ai Comuni minerari per la tutela ambientale, la migliore utilizzazione delle aree e lo sviluppo socioeconomico locale".

"Ad oggi – sottolinea il consigliere di FI – non sono pubblicamente disponibili dati aggiornati e disaggregati Comune per Comune. Con la nostra interrogazione chiediamo alla Giunta di rendere noti: l'elenco aggiornato dei concessionari attivi con relative scadenze e quantitativi massimi autorizzati; i volumi effettivi di salgemma e acqua prelevati anno per anno dal 2020 al 2025; gli importi esatti incassati dalla Regione tra canoni minerari, imposte regionali e canoni di derivazione idrica e, infine, quali somme siano state concretamente trasferite ai Comuni della Val di Cecina, a partire da Volterra, e con quali criteri di riparto. Chiediamo inoltre che questi dati vengano, d'ora in poi, pubblicati periodicamente in forma aperta e accessibile a tutti".

Fonte: Forza Italia

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