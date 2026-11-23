Scontri tra ultras di Torino e Roma sulla A1, nei pressi dell'area di servizio Arno Est, nel comune di San Giovanni Valdarno. Gli scontri sono avvenuti sabato scorso mentre i tifosi granata erano diretti a Napoli per assistere alla trasferta al Maradona, mentre i tifosi giallorossi erano diretti a Parma per la trasferta. Durante gli scontri sarebbero stati danneggiati dei minivan a noleggio, con danni per migliaia di euro.

Le indagini sono state affidate alla Digos di Firenze, in collaborazione con la Digos di Torino.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, gli scontri sarebbero avvenuti in un tratto interessato da lavori, dove un restringimento della carreggiata aveva provocato una coda. Gli ultras del gruppo Torino Hooligan, circa una quarantina, si sono scontrati con quelli della Roma, quasi il doppio.

I quattro van noleggiati dai tifosi granata sono stati sequestrati dalla polizia all'aeroporto di Caselle, nel Torinese. I danni ai mezzi ammontano a quasi 10mila euro. All'interno dei veicoli, secondo quanto appreso, sarebbero state trovate tracce di sangue.

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