Rafforzare la collaborazione tra il mondo della scuola e l'associazionismo, promuovere una maggiore conoscenza dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e favorire la diffusione di pratiche didattiche sempre più accessibili e attente alle caratteristiche di ogni studente. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto oggi a Prato tra AID – Associazione Italiana Dislessia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nel corso del seminario "CambiaMenti: nuove domande per nuove sfide e legami che si rigenerano", che si è tenuto nella Sala Teatro di Officina Giovani. A firmare l'accordo sono stati Luciano Tagliaferri, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e Christina Bachmann, psicologa clinica e psicoterapeuta, componente del Consiglio Direttivo Nazionale AID.

Il protocollo nasce dalla volontà condivisa di consolidare il dialogo e la collaborazione tra AID e istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione delle comunità educative occasioni di informazione, confronto e approfondimento sui DSA, sui diritti delle persone che ne sono interessate e sulle opportunità educative che una scuola inclusiva può offrire. L'intesa prevede innanzitutto un impegno comune per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento, sui diritti connessi e sulle opportunità educative, coinvolgendo le diverse componenti delle comunità scolastiche. Un'attenzione particolare sarà dedicata al confronto e all'aggiornamento del personale scolastico, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di formazione, e alla diffusione di esperienze e pratiche didattiche capaci di rispondere ai bisogni dei singoli studenti attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, l'accessibilità e la valorizzazione delle differenze. La collaborazione si svilupperà anche attraverso seminari, incontri e occasioni di dialogo tra le scuole toscane, le famiglie, l'associazione e le realtà locali, con l'obiettivo di favorire la circolazione delle conoscenze e la condivisione di competenze. Il protocollo promuove inoltre la conoscenza e la condivisione di materiali informativi e risorse educative comuni, riconoscendo il valore di strumenti che possano supportare concretamente il lavoro delle comunità scolastiche. Sono previste, infine, eventuali attività di studio, documentazione e approfondimento su temi educativi condivisi, da definire attraverso specifici atti qualora necessario. Un accordo che punta dunque a trasformare la collaborazione istituzionale in occasioni concrete di crescita e confronto, riconoscendo nella conoscenza dei DSA e nella diffusione di una cultura dell'inclusione due elementi fondamentali per migliorare la qualità dell'esperienza scolastica.

"La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio importante per rafforzare il rapporto tra il sistema scolastico toscano e AID. La conoscenza dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e la capacità di riconoscere i bisogni degli studenti sono condizioni essenziali per costruire ambienti educativi nei quali ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità. Il confronto e la condivisione di competenze ed esperienze possono offrire alle scuole strumenti preziosi per affrontare le sfide educative di oggi", dichiara Luciano Tagliaferri, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

"Con questo accordo vogliamo contribuire a rendere sempre più capillare la conoscenza dei DSA e dei diritti delle persone che ne sono interessate, sostenendo le scuole nel percorso verso una didattica realmente accessibile e personalizzata. L'inclusione non si esaurisce nell'applicazione delle norme: richiede conoscenze, consapevolezza, ascolto e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella comunità educativa. Il protocollo ci permette di rafforzare questo impegno e di mettere in rete esperienze, competenze e risorse", sottolinea Lucia Iacopini, presidente nazionale di AID.

"La firma di questo protocollo è un'occasione per trasformare il dialogo tra AID e istituzioni scolastiche in un percorso condiviso di cambiamento. L'inclusione richiede uno sguardo capace di andare oltre le difficoltà, riconoscendo in ogni studente caratteristiche, potenzialità e modalità di apprendimento diverse. La sfida è costruire una scuola che non chieda a tutti di imparare allo stesso modo, ma sappia offrire a ciascuno le condizioni per esprimere al meglio le proprie capacità. È attraverso la collaborazione e la condivisione delle competenze che possiamo rendere questo obiettivo sempre più concreto", dichiara Christina Bachmann, psicologa clinica e psicoterapeuta, componente del Consiglio Direttivo Nazionale AID.

"Accogliamo con grande soddisfazione la firma di questo protocollo, che rappresenta un riconoscimento importante del lavoro portato avanti da AID sul territorio e apre nuove prospettive di collaborazione con le istituzioni scolastiche toscane. È un'opportunità per rafforzare la sensibilizzazione sui DSA, condividere competenze e buone pratiche e costruire insieme una scuola sempre più capace di rispondere alle caratteristiche e ai bisogni di ogni studente. Siamo convinti che il dialogo tra associazione, scuole, famiglie e territorio sia fondamentale per promuovere una cultura dell'apprendimento fondata sull'inclusione e sulla valorizzazione delle differenze", dichiara Manuela Zacchini, coordinatrice AID Toscana.

La firma del protocollo si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato con "CambiaMenti", il seminario promosso da AID Prato che segna l'evoluzione della tradizionale Giornata dell'Apprendimento Digitale in un nuovo spazio di confronto tra scuola, istituzioni e territorio. Al centro dell'iniziativa, il tema "La scuola può vivere la città come uno spazio di apprendimento?": una riflessione sulle possibilità di costruire relazioni educative che superino i confini degli ambienti scolastici tradizionali, coinvolgendo le risorse culturali, sociali e ambientali della comunità.

L'iniziativa si è svolta con il patrocinio e il contributo del Comune di Prato e del Museo di Palazzo Pretorio, e con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Prato, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Azienda USL Toscana Centro e Officina Giovani.

Fonte: Associazione Italiana Dislessia

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