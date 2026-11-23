L’innovazione toscana guarda al Giappone. Dal 23 al 27 novembre 2026 Tokyo ospiterà la prima edizione giapponese di Toscana Tech on the Road, il programma promosso dalla Regione per accompagnare startup e PMI innovative nei principali ecosistemi mondiali dell’innovazione. Otto imprese innovative toscane incontreranno aziende, centri di ricerca e protagonisti dell’ecosistema tecnologico nipponico.

Dopo le esperienze realizzate a San Francisco e in Svizzera, Toscana Tech on the Road apre così una nuova direttrice asiatica. Il Giappone rappresenta uno dei mercati più avanzati al mondo nei settori dell’innovazione, della ricerca, dell’automazione e delle tecnologie applicate all’industria. L’iniziativa punta a mettere direttamente in relazione le imprese toscane con aziende, organizzazioni e centri di ricerca giapponesi, attraverso un programma strutturato di formazione, incontri e networking. La missione si inserisce in un percorso più ampio avviato dalla Regione Toscana con la partecipazione a Expo Osaka 2025, che ha contribuito al posizionamento della Toscana nel contesto asiatico attraverso la promozione integrata delle sue eccellenze culturali, produttive e innovative. Un rapporto con il Giappone che la Regione intende oggi consolidare e sviluppare ulteriormente, anche nella prospettiva di Expo Yokohama 2027.

“Portiamo in Giappone non soltanto singole imprese, ma la capacità di innovazione dell’intero sistema toscano – dichiara l’assessore a economia e attività produttive Leonardo Marras –. Vogliamo offrire alle nostre startup e PMI occasioni concrete per incontrare partner industriali e tecnologici, aprirsi a nuovi mercati e costruire collaborazioni internazionali. Il Giappone è per noi un interlocutore strategico e questa missione rappresenta un nuovo passo nel rapporto che abbiamo rafforzato con Expo Osaka 2025 e che vogliamo rendere sempre più stabile. Questa tappa giapponese consolida Toscana Tech on the Road come strumento di diplomazia economica e tecnologica, capace da un lato di accompagnare la crescita internazionale delle imprese innovative e dall’altro di promuovere la Toscana come territorio nel quale ricerca, impresa e innovazione possono generare tecnologie competitive sui mercati globali”.

Il programma della settimana alternerà momenti di approfondimento sul mercato giapponese a visite presso alcuni dei principali attori dell’innovazione e dell’industria del Paese. Dopo una prima giornata dedicata alla conoscenza del contesto economico locale e una visita all’Ambasciata d’Italia, le imprese approfondiranno il tema dell’intelligenza artificiale in Giappone e dell’ecosistema delle startup, anche attraverso un confronto con Tokyo AI, community internazionale che riunisce oltre 5.000 tra ingegneri, ricercatori, investitori e manager. Particolarmente significativa sarà la giornata dedicata al confronto diretto con il sistema industriale giapponese, con visite a imprese leader e alla Ota City Industrial Promotion Organization, punto di riferimento per le PMI manifatturiere di uno dei principali distretti industriali di Tokyo. Uno spazio specifico sarà inoltre riservato agli incontri B2B, organizzati dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, per favorire contatti e possibili collaborazioni commerciali e tecnologiche tra le imprese toscane e operatori locali.

Le imprese porteranno a Tokyo soluzioni che testimoniano la varietà e la qualità dell’ecosistema regionale dell’innovazione: dall’intelligenza artificiale applicata all’industria all’IoT e alla manutenzione predittiva, dalla robotica e Physical AI alle tecnologie per la sostenibilità e la riduzione del food waste, dal travel-tech alle soluzioni per la visibilità dei brand nell’AI generativa, fino alla certificazione dei crediti di carbonio e all’intrattenimento digitale.

Il principio alla base di Toscana Tech on the Road, realizzato con Fondazione Sistema Toscana e con la Camera di commercio italiana a Tokyo, è quello di andare oltre la tradizionale missione promozionale. Alle imprese viene proposto un percorso di internazionalizzazione dell’innovazione, che combina preparazione, confronto con il mercato, networking qualificato e presentazione delle proprie tecnologie a possibili partner. L’obiettivo è trasformare il contatto con uno dei sistemi tecnologicamente più avanzati del mondo in opportunità concrete di collaborazione, sperimentazione, investimento e ingresso sul mercato.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate