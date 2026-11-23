"La soddisfazione più bella, al di là di poter dare una mano alla Pubblica Assistenza, sono stati i volti divertiti delle persone" così Adriano Croccolo, autista di at-autolinee toscane, attore di strada e ideatore della serata teatrale, commenta quella che a questo punto si può ritenere la "prima" dello spettacolo Le clacsonate dell'autotranviere andato in scena domenica sera, 22 novembre, al teatro Nuovo di Pisa con un tutto esaurito. Infatti, oltre all'incasso della serata che, tolte le spese, andrà a sostenere la Pubblica Assistenza di Pisa, Croccolo sottolinea come già gli siano arrivati "pressanti" inviti a riportare sulla scena lo spettacolo sia dall'Isola d'Elba che da Pistoia.

In platea (tutta esaurita, come del resto anche la galleria) anche l'amministratore delegato di at-autolinee toscane Franco Middei: "Mi sono divertito e ho visto che non ero il solo. Voglio ringraziare le lavoratrici e i lavoratori della nostra azienda che sul palco e dietro le quinte hanno realizzato uno spettacolo davvero unico che unisce momenti di riflessione e momenti di grandi risate tutto attorno al nostro mondo del trasporto pubblico. Spero che non sia una prima e unica uscita, e se ne avranno bisogno anche come azienda siamo pronti a dare una mano, tanto più che la finalità è anche raccogliere fondi per azioni di solidarietà". Il progetto infatti è stato già sostenuto attivamente da at – autolinee toscane.

Le clacsonate dell'autotranviere nascono circa un anno fa proprio da una idea di Croccolo: "Volevo solo trovare il modo di divertirmi a recitare e stare insieme con colleghe e colleghi. Poi via via la cosa è diventata sempre più grande ed è nato questo spettacolo". Così, nasce una vera e propria compagnia teatrale (Oktobus Truppen) e un testo (di Croccolo e da Emanuele Mascolo), che racconta la vita che scorre sui bus vista dagli autisti, accompagnato dalle musiche di Salvatore D'Ambrosio e Massimo Paglianti e dalle voci di Daniele Pistolozzi e Sara Vannozzi.

Dopo il successo di ieri sera a Pisa, adesso però per il cast (che vede come attori Eleonora Grappolini, Marzia Coppello, Michela Carpita, Julia Hinton, Janica Aso, Stefano Saitta, Enrico Vannozzi, Emanuele Mascolo, Adriano Croccolo e come tecnici Giovanni Trombetta e Clauda Cesarani per la fotografia e Francesco Ferro per le riprese video), ci sarà da programmare altre tappe su altri teatri della Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa - Autolinee Toscane

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