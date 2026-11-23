Buona la prima nel girone di ritorno per l'Under 13 dell'Etrusca Basket San Miniato, che espugna il campo del Basket Pomarance imponendosi per 37-54.

In una trasferta lunga e non semplice da gestire sul piano della concentrazione, la formazione guidata da coach Giunti e dall'assistente Bacchi non ha disputato la sua miglior prova stagionale, incappando in diversi cali di attenzione e distrazioni insolite. Nonostante una prestazione non brillante, i giovani biancorossi sono comunque riusciti a portare a casa un risultato netto, trascinati in attacco dai 21 punti di Bollini.

Archiviata la trasferta di Pomarance, lo sguardo è già rivolto al lavoro in palestra per correggere gli errori commessi in vista del prossimo impegno di campionato: sabato 28 novembre al PalaFontevivo arriverà infatti la forte compagine di Ghezzano.

Tabellino: Basket Pomarance – Etrusca Basket San Miniato 37-54 Etrusca Basket San Miniato: Francini, Fioravanti 6, Terreni 2, Baldini 5, Giannelli 4, Rossi, Falorni 6, Incao, Matteuzzi 8, Perrotti 2, Bollini 21, Lavecchia. All.: Giunti; Ass.: Bacchi.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato

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