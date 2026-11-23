Scuola messa a soqquadro, scritte razziste, anti-Islam e omofobe, e una bandiera arcobaleno bruciata. È questo il drammatico bilancio della notte di vandalismi all'Isis Galileo Galilei di Firenze, dove ignoti si sarebbero introdotti per devastare l'istituto.

Al momento, i tecnici della Città Metropolitana di Firenze stanno verificando sul posto l'entità dei danni, e sono in corso le operazioni di pulizia. Per questo, oggi le lezioni non si sono tenute.

I rappresentanti di istituto hanno preso le distanze dall'accaduto, condannandolo, e hanno riferito che "nessuno studente era a conoscenza di quanto fosse stato organizzato" per la notte. Il gesto sarebbe stato compiuto da un gruppo ristretto di persone, sconosciute e probabilmente esterne alla scuola.

Gli studenti condannano la distruzione del materiale scolastico e, soprattutto, le scritte e i messaggi d'odio lasciati davanti all'istituto: "la scuola, come istituzione, deve promuovere l'inclusione e l'unione tra gli studenti. Il nostro istituto non si riconosce in alcun modo nei messaggi di odio, omofobia e islamofobia".

I commenti

Benedetta Albanese e Beatrice Barbieri: "Vicinanza e solidarietà a tutta la comunità scolastica"

"Quanto accaduto all’istituto Galileo Galilei è un fatto gravissimo, che condanniamo con fermezza. Devastare una scuola è già di per sé un gesto inaccettabile, ma accompagnare questi atti con scritte razziste, islamofobe e omofobe rende l’episodio ancora più preoccupante – spiegano l’assessora all’Educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese e la consigliera della Città metropolitana di Firenze delegata alla Programmazione scolastica Beatrice Barbieri -. La scuola è il luogo in cui si impara a conoscere e rispettare gli altri, non uno spazio in cui seminare odio e discriminazione. Scritte offensive, danneggiamenti e devastazioni non hanno nulla a che vedere con l’autogestione, con l’occupazione o con l’esercizio del senso critico: sono gesti che tradiscono il significato stesso della mobilitazione e della partecipazione i cui cardini sono il confronto, il rispetto e la responsabilità.

Esprimiamo piena vicinanza e solidarietà a tutta la comunità scolastica, alla dirigenza, agli insegnanti, al personale e agli studenti, che hanno visto la propria scuola colpita da gesti di una gravità inaccettabile. Particolarmente importante è la presa di posizione dei rappresentanti degli studenti, che hanno condannato senza ambiguità quanto accaduto e respinto con fermezza ogni messaggio di odio e discriminazione.

Le loro parole dimostrano che i valori del rispetto, dell’inclusione e della convivenza sono ben radicati nella comunità scolastica e rappresentano la risposta più forte a chi ha cercato di calpestarli. È da qui che dobbiamo ripartire: l’odio non può trovare spazio nelle nostre scuole e nella nostra città".

Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4: "Colpire la scuola significa colpire un luogo per la crescita dei nostri studenti"

"La scuola è un patrimonio di tutta la comunità e colpirla significa colpire un luogo fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze - ha aggiunto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Come Quartiere siamo vicini agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Il rispetto degli spazi comuni e delle persone è alla base della convivenza civile e non può mai venire meno". Vannucci e Spinelli (Pd): "Atto gravissimo. Scritte razziste e omofobe, messaggi di odio e intolleranza inaccettabili" "Quanto accaduto la scorsa notte all'istituto Galilei di Firenze è un fatto di estrema gravità, sul quale chiediamo che venga fatta piena luce. Vandalizzare una scuola, distruggere arredi e materiali didattici, lasciare scritte razziste e omofobe e bruciare le bandiere significa colpire deliberatamente un luogo che, per sua stessa natura, è presidio di cultura, libertà, rispetto e inclusione. Nei messaggi lasciati all'interno e all'esterno dell'istituto emerge una cultura dell'odio e dell'intolleranza, con richiami a ideologie discriminatorie che condanniamo con assoluta fermezza. Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con le mobilitazioni delle studentesse e degli studenti, che in queste settimane stanno facendo sentire la propria voce per rivendicare pacificamente una scuola pubblica di qualità, maggiori investimenti nell'istruzione e un futuro dignitoso. È importante che gli stessi rappresentanti degli studenti del Galilei abbiano preso immediatamente e nettamente le distanze da questi atti. Piena solidarietà alla comunità scolastica del Galilei, agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale, con l'auspicio che siano individuati quanto prima i responsabili e che la scuola possa tornare rapidamente alla sua normale attività".

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