L'istituto è stato messo a soqquadro nella notte. Le lezioni sono state sospese per consentire la verifica dei danni e la pulizia
Scuola messa a soqquadro, scritte razziste, anti-Islam e omofobe, e una bandiera arcobaleno bruciata. È questo il drammatico bilancio della notte di vandalismi all'Isis Galileo Galilei di Firenze, dove ignoti si sarebbero introdotti per devastare l'istituto.
Al momento, i tecnici della Città Metropolitana di Firenze stanno verificando sul posto l'entità dei danni, e sono in corso le operazioni di pulizia. Per questo, oggi le lezioni non si sono tenute.
I rappresentanti di istituto hanno preso le distanze dall'accaduto, condannandolo, e hanno riferito che "nessuno studente era a conoscenza di quanto fosse stato organizzato" per la notte. Il gesto sarebbe stato compiuto da un gruppo ristretto di persone, sconosciute e probabilmente esterne alla scuola.
Gli studenti condannano la distruzione del materiale scolastico e, soprattutto, le scritte e i messaggi d'odio lasciati davanti all'istituto: "la scuola, come istituzione, deve promuovere l'inclusione e l'unione tra gli studenti. Il nostro istituto non si riconosce in alcun modo nei messaggi di odio, omofobia e islamofobia".
I commenti
Benedetta Albanese e Beatrice Barbieri: "Vicinanza e solidarietà a tutta la comunità scolastica"
Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4: "Colpire la scuola significa colpire un luogo per la crescita dei nostri studenti"
"La scuola è un patrimonio di tutta la comunità e colpirla significa colpire un luogo fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze - ha aggiunto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Come Quartiere siamo vicini agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Il rispetto degli spazi comuni e delle persone è alla base della convivenza civile e non può mai venire meno".
Vannucci e Spinelli (Pd): "Atto gravissimo. Scritte razziste e omofobe, messaggi di odio e intolleranza inaccettabili"
"Quanto accaduto la scorsa notte all'istituto Galilei di Firenze è un fatto di estrema gravità, sul quale chiediamo che venga fatta piena luce. Vandalizzare una scuola, distruggere arredi e materiali didattici, lasciare scritte razziste e omofobe e bruciare le bandiere significa colpire deliberatamente un luogo che, per sua stessa natura, è presidio di cultura, libertà, rispetto e inclusione. Nei messaggi lasciati all'interno e all'esterno dell'istituto emerge una cultura dell'odio e dell'intolleranza, con richiami a ideologie discriminatorie che condanniamo con assoluta fermezza.
Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con le mobilitazioni delle studentesse e degli studenti, che in queste settimane stanno facendo sentire la propria voce per rivendicare pacificamente una scuola pubblica di qualità, maggiori investimenti nell'istruzione e un futuro dignitoso. È importante che gli stessi rappresentanti degli studenti del Galilei abbiano preso immediatamente e nettamente le distanze da questi atti. Piena solidarietà alla comunità scolastica del Galilei, agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale, con l'auspicio che siano individuati quanto prima i responsabili e che la scuola possa tornare rapidamente alla sua normale attività".
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